Regio-Meet: Patrizia Van der Weken gutt a Form (06.01.2018) Déi jonk Sportlerin gouf schonn zu der beschter Liichtathletin 2017 gewielt an huet och Ufanks 2018 gewisen, datt si gutt a Form ass.

Beim Optakt um Samschdeg an der Coque huet grad Patrizia Van der Weken ervirgestach. Déi 19 Joer jonk Athletin war gutt a Form an et huet ee gemierkt, datt den Training aus de leschte Méint sech bezuelt gemaach huet, esou ass si ënnert anerem an der Finale vun de 60 Meter e Chrono vu 7 Sekonnen an 53 Honnertstel gelaf. Eng perséinlech Beschtzäit an de beschte Chrono, dee je zu Lëtzebuerg gelaf gouf.