Wéi schon um Samschdeg am Rieselslalom kënne sech am Slalom nees de Marcel Hirscher bei den Hären an d'Mikaela Shiffrin bei den Dammen duerchsetzen.

© afp

De Marcel Hirscher deen nom éischten Duerchgang schonn a Féierung louch, konnt an enger Zäit vun 1:50:94 an engem Virsprong vun 13 Honnertstel seng Féierung zu Adelboden virum Landsmann Michael Matt behaapten. Op déi drëtt Plaz konnt sech am zweeten Duerchgang de Norweger Henrik Kristoffersen no vir schaffen.Bei den Dammen zu Kranjska Gora a Slowenien huet d'Mikaela Shiffrin d'Konkurrenten alt nees eng kéier deklasséiert a gewënnt mat engem Virsprong vun 1 Sekonn a 64 Honnertstel virum Frida Hansdotter aus Schweden an dem Wendy Holdener aus der Schwäiz (+1,87 Sekonnen).