Bei denwaren et duerch den dichte Niwwel ganz schwiereg Konditiounen fir déi eenzel Leefer vun de verschiddenen Natiounen. Allerdéngs hunn d'Belsch sech dovun net beandrocke gelooss a louchen no den éischten zwee Leefer iwwerraschend a Féierung. Den drëtte Leefer konnt dëse Niveau awer net matgoen an ass op déi véiert Plaz zeréckgefall. Schlussendlech sinn et dann d'Schweden déi am beschten mat de Konditiounen eens gi sinn a gewannen ganz iwwerraschend virun Italien a Norwegen.Um fréie Mëtteg sinn d'un den Depart gaangen wou et eng ganz spannend Course mat ville Strofronnen ze gesinn gouf. Frankräich war vum Depart ewech mat vir dobäi a konnt sech mat enger méi oder manner souveräner Leeschtung déi éischt Plaz no véier Leeferinnen sécheren. Zweeten gëtt Däitschland déi no der éischter Leeferin schonn e grousse Réckstand haten. Mee duerch konzentréiert Leeschtungen vun deenen aneren Leeferinnen konnte se hire Réckstand ëmmer méi schmëlze loossen. Als drëtten ass Schweden eng kleng Iwwerraschung gelongen.