Den 2. Februar heescht et an de Rives de Clausen: Boxen fir de gudden Zweck. Enner anerem parrainéieren d'Mandy Minella an de Gilles Muller dësen Event.

Knock it Out (07.01.2018) Vill prominent Sportler ënnerstëtzen d'Aktioun "Knock it Out", wou Sue géint rar Krankheete gesammelt ginn.

Boxen fir e gudden Zweck. Boxen fir den Télévie an d'Alan, eng Associatioun, déi hei zu Lëtzebuerg déi Persounen betreit, déi vun enger rarer Krankheet befal sinn. Schlot des Krankheeten einfach KO, e symbolesche Slogan fir deene Kanner an Erwuessenen am Kampf géint eng rar Krankheet bäizestoen, an deen een an engem Boxring wuel am Beschten ëmsetze kann. Et si keng professionell Boxer, déi sech den 1. Februar an de Rives de Clausen an der Big Beer Company géintiwwer stinn, ma reng Amateuren, déi speziell op dëse Rendez-vous preparéiert ginn. E Rendez-vous dee vun enger ganzer Rëtsch vu Perséinlechkeeten aus dem Sport an dem ëffentleche Liewen parrainéiert gëtt.

Maacht et wéi d'Abby an d'Zoé, dot d'Boxhändschen u fir d'Krankheet KO ze schloen. Zesumme si mer staark, dat ass de Message deen déi 2. Editioun vum Knock Out vermëttelt.

Mandy Minella, Kimberly Nelting, Taylor King, Mickey Hardt, Gilles Muller a Mike Scheidweiler hun direkt Jo gesot fir des Aktioun ze parrainéieren. De Mike Schweidweiler ass de Papp vum Abby, bei deem sech am Alter vun 8 Méint eng Krankheet manifestéiert huet, wou bis haut nach keng konkret Diagnos konnt opgestallt ginn. Et ass eng Krankheet déi deem elo 7 Joer alen Abby a senger Motorik aschränkt, wat den normalen Alldag fir hat schwiereg mëscht.

D'Zoe, 7 Joer al, huet eng Tumeur am Kapp, déi net operabel ass. D'Zoe huet bis elo 3 Chemotherapien hanneru sech, déi bewierkt hunn datt den Tumeur liicht zréckgaangen ass, a sech deemno bis elo net weider ausbreet.

Eng 2. Editioun vum Knock it Out, déi dëst Joer sou richteg boomt, a vill méi grouss opgezu gëtt. Déi, déi sech fir de Knock it Out umellen, gi natierlech op dëse Rendez-vous preparéiert. Den Training fänkt déi nächst Woch sou richteg un. Et muss een trotzdeem jo awer e bëssi fit sinn, well um Programm stinn 3 Ronnen vun all Kéiers 2 Minutten.

Boxen géint rar Krankheeten, wann der drun intresséiert sidd gitt mol eng Kéier op de Site www.knockitout.lu luussen. Geboxt gëtt den 1. Februar.



Kukt de ganze Reportage den Owend am Journal um 19.30 Auer.