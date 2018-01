Et war eng ganz eesäiteg Partie tëscht der Etzella a Sparta. An dëse Match huet d'Sparta schonn am éischte Véierel verluer nodeems se do schon mat 9:27 am Réckstand louchen. Am zweete Véierel konnt d'Sparta dunn awer ganz gutt mathalen an et ass mat engem 50:27 fir d'Etzella an d'Paus gaangen. Den drëtte Véierel konnt d'Sparta da souguer fir sech entscheeden mee dee grousse Réckstand konnten se awer net ophuelen an hu mat 59:88 zu Ettelbréck de Kierzeren gezunn.