Et ass all Joer ëmmer erëm impressionnant ze gesinn wann d'Schilaangleefer den extrem géie Bierg zu Val di Fiemme eropklammen. Eng Erausfuerderung fir all Schilaangleefer bedeit dëse Bierg. Wéi schonn d'lescht Joer ka bei den Dammen d'Heidi Weng aus Norwegen de Generalklassement gewannen. Och déi lescht Etapp kann d'Norwegerin fir sech entscheeden.Bei den Hären ass et den Dario Cologna aus der Schwäiz deen sech am Generalklassement den Tour gewanne kann. Déi lescht Etapp mam géie Bierg kann awer de Martin Johnsrud Sundby fir sech entscheeden.