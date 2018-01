Tëscht Diddeleng an Houwald war et eng ganz spannend Partie woubäi Diddeleng mat 6:4 d'Iwwerhand konnt behalen. Am Ufank huet et ausgesi wei wann et eng kloer Saach géif ginn nodeems d'Heemequipe schnell mat 3:1 a Féierung war an dono och op 4:2 gestallt huet. Mee duerch zwou Victoirë vum Ademir Balaban a Marc Dielissen konnten se nees op 4:4 ausgläichen. Sou hu missen déi zwou Dubbel-Partien dëse Match entscheeden an déi konnt Diddeleng alle béid gewannen. Elo ass Diddeleng alleng un der Spëtzt an der Tabell.An der zweeter Partie vum Dag konnt den Tabelleleschten Recken sech géint Hueschtert/Folscht e Remis erkämpfen. Bei Recken konnt de jonke Joao Aguiar mat zwou Victoirë géint den Diego Stordeur a Jerry Koob op sech opmierksam maachen. Jeeweils eng Equipe konnt eng Duebelpartie fir sech entscheeden an esou ass d'Partie mat engem 5:5 op en Enn gaangen.