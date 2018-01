3:2 konnt d'Equipe vum Lëtzebuerger sech an der Finale géint Aalst duerchsetzen.

Lëtzebuerger am Ausland

De Kamil Rychlicki am Asaz bei der Nationalequipe. © pressphoto.rtl.lu (archiv)

An de 5 Sätz huet de Lëtzebuerger am Ganze 18 Punkte bäigesteiert. Et ass den éischten offiziellen Titel fir de Kamil Rychlicki als Profi.