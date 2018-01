De Gilles Muller spillt am 2. Tour vum ATP Tournoi zu Sydney géint den John Millman. Am 1. Tour hat de Lëtzebuerger Sportler e Fräilous.

© Pressphoto / Archivbild

Den Australier John Millman huet sech an der Qualifikatioun géint säi Compatriote Alexei Popyrin duerchgesat. Hien ass als 127. an der Weltranglëscht, 102 Plaze méi schlecht klasséiert wéi de Gilles Muller.



Am direkte Verglach steet et 1-1 tëscht deenen zwee. 2015 huet de Gilles Muller mat 7-5 a 6-3 beim Tournoi zu Stockholm gewonnen.

2016 war et dunn de Millman, dee bei den Australian Open d'Iwwerhand behalen hat, dat mat 4-6, 6-4, 6-2, 4-6 a 7-5. De Lëtzebuerger Sportler vum Joer huet also nach eng Rechnung opstoe mam Millman.



