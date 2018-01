AFC:

Fir ee vun de spektakulärsten Touchdowns an der Geschicht vun der NFL huet de Quarterback vun den Titans Marcus Mariota gesuergt. © AFP

D'Fans vun den Jacksonville Jaguars feieren hir Equipe un. Hir Stad hu se emol einfach an Sacksonville ëmbenannt. © AFP

Fir den Head Coach vun den Los Angeles Rams Sean McVay an hire Quarterback Jared Goff war d'Aventure vun de Playoffs direkt an der Wild-Card-Round géint d'Falcons eriwwer. © AFP

Keng Ronn weider ass et fir de Cam Newton an d'Carolina Panthers gaangen. © AFP (Archiv)

- Kansas City Chiefs 22:21Buffalo Bills -3:10Déi wuel iwwerraschenst a spektakulärst Victoire vum Weekend gouf et fir d'. Duerch déi méi schlecht Plazéierung an der Saison hu si misse bei deuntrieden. An do ass direkt richteg schlecht fir d'Titans lass gaangen. Mat den zwou éischte Possessions hunn d'Chiefs direkt zwee Touchdowns mat Extra-Punkt fäerdeg bruecht, esou datt si um Schluss vum éischte Quarter 14:0 vir waren. Am zweete Quarter hunn Titans dann endlech déi éischte Kéier Punkte gemaach, dat kuerz no der 2-Minute Warning e Fieldgoal aus 49 Yards. Ma mat 1 Minutte a 55 Sekonnen nach ze spillen hunn d'Chiefs nach kuerz virun der Paus e weideren Touchdown hikritt. Resultat: 21:3 an der Paus.Déi zweet 30 Minutte waren u sech genau de Contraire vun den éischten 30. Direkt mat dem éischte Ballbesëtz no der Paus konnten Titans verkierzen an dat mat wuel dem spektakulärsten Touchdown aus de lescht Joren. Den Quarterback vun Tennessee Mariota probéiert de Ball an d'Endzone ze passen, ma de Ball gouf vum Revis geblockt. De Block war awer esou, datt de Ball zeréck bei de Mariota komm ass, dee sech et dunn net méi huele gelooss huet, fir de Ball an d'Endzone ze bréngen. De Mariota ass domadder ee vun de wéinege Quarterbacks, déi sech selwer eng Pass gemaach hunn, fir en Touchdown ze markéieren. Den Chiefs ass am Ugrëff näischt méi gelongen, an direkt am Ufank vum véierte Quarter hunn d'Titans en Touchdown realiséiert, ma si kruten Two-Point-Conversion oferkannt. Si waren also nach just 16:21 hannen. Hir staark Defense huet d'Chiefs nees opgehalen an ähnlech wéi am Spillzuch virdrun hunn d'Titans nees 6 Punkte konnte markéieren, esou datt et 22:21 fir d'Titans stoung. Obwuel nach 6 Minutten ze spille war, huet keng vu béiden Equippen nach Punkte gemaach, esou datt d'Titans no enger schlechter éischter Hallschent de Match zu Kansas City bei den Chiefs nach dréine konnten.Dominéiert vu béide Verteidegunge gouf de Match tëscht dean den. Zwee Spiller, déi hei vill ze dinn haten, waren d'Punter vu béiden Equippen, well an der éischter Hallschent hu béid Equippen et dacks probéiert, ma sinn allen Zwee net iwwer e Fieldgoal erauskomm. Och déi zweet Hallschent huet d'Defense vun den Jaguars d'Spill dominéiert. Och d'Verteideger vun de Bills hu just een Touchdown zougelooss, ma dëst ass duergaangen, fir dëse Match ze verléieren. Opfälleg am Match war, datt de Quarterback vun den Jaguars extrem vill gelaf ass, fir de Ball no Vir ze bréngen. Esou huet de Blake Bortles am ganze Match fir 87 Yards gepasst, ass awer selwer 10 Mol an dat fir 88 Yards gelaf. Ma et war eng kuerz Pass op den Koyack, déi de Match entscheet huet.Esou treffen d'Titans den nächste Weekend op d'New England Patriots an d'Jaguars musse bei d'Pittsburgh Steelers.- Los Angeles Rams 26:13Carolina Panthers -26:31Déi beschten Offensive vun dëser Saison huet doheem géint déi beschten Offensive vun der leschter Saison gespillt.waren op Besuch bei de. A wéi kann een déi beschten Offensive vun der Saison am beschte Stoppen? Et léisst ee se esou wéineg, wéi méiglech op den Terrain. An dat krut d'Offensive vum Matt Ryan gutt hinn, déi iwwer 38 Minutten um Terrain stoung an esou déi staark Rams-Offensive wéineg an d'Spill komme gelooss huet. Grad am éischte Quarter huet d'Defense vun de Falcons et dann och fäerdeg bruecht, fir d'Rams ze stoppen. Nodeem d'Falcons am éischte Quarter zwee Fieldgoals konnte markéieren, hu si am zweete Quarter nach en Touchdown fäerdeg bruecht an och d'Rams kruten 10 Punkten op den Tableau. Esou stoung et an der Paus 13:10 fir d'Falcons. Si hunn Offensive an der zweeter Hallschent genau esou weider gemaach, wéi an der éischter, 6 Punkten am drëtten a 7 am véierte Quarter, ma hir Defense huet hiren Niveau nach eemol ugezunn. Just 3 Punkten hu si an den zweeten 30 Minutten zougelooss, esou datt d'Falcons hire Match mat 26:13 zu Los Angeles konnte gewannen.Zwou staark Offensive stounge sech mat dean dengéintiwwer. Well béid Equippen aus der selwechter Divisioun kommen, hu si dës Saison och schonn zwee Mol géintenee gespillt a béid Kéiere konnte sech d'Saints duerchsetzen. Dëse Match sollt dann e bësse méi enk ginn, wéi déi aner. D'Panthers hate sech gutt op d'Lafspill, déi zwee Running Backs hunn zesummen iwwer 3.000 Yards dës Saison gemaach, agestallt gehat, esou datt d'Saints vill op d'Passe hu missen zeréckgräifen. Dëst war awer fir den Drew Brees, deen an de leschte Joren ëmmer nees 70 Prozent vun de Passen un de Mann bruecht huet, dee mannste Problem. Esou konnt hien dofir suergen, datt d'Saints direkt 3 Mol en Touchdown an der éischter Hallschent fäerdeg bruecht hunn, d'Panthers dogéint hunn dräi Mol via Fieldgoal markéiert. Den 12 Punkte Virsprong gouf et och nach nom drëtte Quarter, wou béid Equippen e Fieldgoal markéiert hunn, ma an de leschte 15 Minutte vum Match sollt et nach ganz interessant ginn.Fréi am véierte Quarter konnten d'Panthers hiren éischten Touchdown vum Match verwandelen an hunn op 24:19 verkierzt. Den nächste Ballbesëtz vun de Saints an den Panthers hunn näischt abruecht, ma dono konnten d'Saints mat engem séieren Drive nees den alen Ecart hierstellen, duerch en Touchdown vun hirem Star-Rookie Kamara. Ganzer 59 Sekonnen hunn d'Panthers du gebraucht, fir nees en Touchdown ze markéieren an nees op 31:26 ze verkierzen. Dono huet dann d'Stonn vun den Defense geschloen. D'Panthers konnten d'Saints stoppen an hunn hirem Quarterback Cam Newton a senger Offense nach 1 Minutte an 51 Sekonnen Zäit ginn, fir den entscheedenden Touchdown ze markéieren. Si koumen och bis un 21 Yards-Linn vun de Saints mat nach 46 Sekonnen op der Auer. Dono gehäit den Newton eng net komplett Pass, krut beim zweete Versuch eng Strof, nodeems hie staark ënner Drock war, huet nach eng Kéier d'Pass net un de Mann bruecht a gouf beim véierte Versuch, si hate 34 Yards ze goen, hunn der fir en neie Versuch 23 gebraucht an et waren nach 11 Sekonnen op der Auer, vun der Defense gesacked. Esou krut New Orleans de Ball an den Drew Brees huet just nach eng Kéier missen op d'Knéie goen, fir de Match z'entscheeden.No dëse Resultater mussen d'Saints bei de Minnesota Vikings untrieden an d'Falcons reesen op Philadelphia bei d'Eagles.