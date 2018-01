© Pressphoto.rtl.lu

Virum Weekend war et Nouvelle, datt Arminia Bielefeld 2,5 Milliounen Euro huet missen bezuelen, fir d'Lizenz fir déi zweet Football-Bundesliga ze behalen. Sportlech steet de Veräin vum Trainer Jeff Saibene awer mëttlerweil erëm gutt do. D'lescht Saison hat de Lëtzebuerger den Däitschen Traditiounsclub nach op der leschter Plaz an der Tabell iwwerholl.

De Jeff Saibene hat jo d'Wonner fäerdeg bruecht, fir in extremis d'Arminia virum Ofstig ze retten. Et verwonnert dann natierlech och net, datt dann op eemol och méi heichkotéiert Veräiner, souguer aus der éischter Bundesliga, Werder Bremen gouf jo ee Moment zitéiert, hiren Intressi weisen. De Jeff Saibene ass do awer kategoresch. Hien hätt 2 Joer Kontrakt bei der Arminia an do wéilt hien elo 2 Joer gutt Aarbecht maachen.

An der aktueller Saison steet Bielefeld am gesécherten Mëttelfeld an der Tabell, op der 9. Plaz mat 25 Punkten. Mat 3-4 Punkte méi, wier de Jeff Saibene richteg zefridden, ma och esou wier alles souwäit am grénge Beräich.

Sportlech ass also alles esouwäit ok. Finanziell steet een nach zu Bielefeld op wackelege Been. Nom bezuelen vun deenen 2,5 Milliounen Euro, ass d'Zukunft elo awer emol geséchert. Et hätt een 20 Milliounen Euro Scholden, virun allem wéinst dem Stadion. An dorunner knat een dem Ament nach ëmmer.

Um Méindeg flitt d'Arminia a Spuenien fir e Stage vun 8 Deeg. Fir Bielefeld geet d'Réckronn dann den Mëttwoch 24. Januar lass mat der Partie doheem géint Greuther Fürth.