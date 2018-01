Am nationale Fussball ass et d’Nouvelle, dass den Titus Péiteng mam Baltemar Brito en neien Trainer huet.

Nodeems sech de Manuel Correia jo Enn d’lescht Joer zeréck gezunn hat, iwwerhëlt elo de Baltemar Brito d’Geschécker zu Péiteng.

De 66 Joer ale Brasilianer ass an der Footballwelt keen Onbekannten a war ëmmerhin an de Joren 2001 bis 2007 de Co-Trainer vum portugisesche Star-Trainer Josée Mourinho. Zesummen hu Sie 2003 den UEFA-Cup, an 2004 d’Champions League mam FC Porto gewonnen, an waren dono och den Trainer-Duo beim FC Chelsea...

De Vertrag zu Péiteng leeft emol bis Enn der Saison...