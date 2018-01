© afp

Der aktuell torgefährlichste deutsche Stürmer wird ab der kommenden Saison ein Königsblauer! #Uth2022 #S04 https://t.co/UwtFcVvOQL — FC Schalke 04 (@s04) 9. Januar 2018

De 26 Joer ale Stiermer ënnerschreift ee Kontrakt vu 4 Joer bei de Kinneksbloen. Deemno geet säi Kontrakt bis den 30. Juni 2022.Den Uth konnt an der lafender Saison schonns 9 Goaler markéieren a gehéiert domat zu de geféierlechste Stiermer an der Bundesliga. Säi Kontrakt leeft Enn der Saison aus an domat wiesselt de Spiller fir Näischt op Schalke.Den Uth huet an 71 Matcher fir Hoffenheim 28 Goaler geschoss an 9 Goaler virbereet. A senger ganzer Karriär kënnt hien op 236 Asätz an op 121 Goaler.Nodeems an der Wanterpaus schonns d'Transferte vum Teuchert a vum Pjaca confirméiert goufen, ass dëst den drëtten nennenswäerten Transfert vum aktuellen Tabellenzweeten aus der däitscher Bundesliga.