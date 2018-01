© Archiv Pressphoto

De Lëtzebuerger, deen Trainer bei Arminia Bielefeld ass, hat sengen Emotiounen, no der turbulenter Partie géint den FC Ingolstadt, wuel fräie Laf gelooss.Enn Oktober war dës Partie gespillt ginn, hei gouf et véier Goaler an zwou rout Kaarten. Bielefeld hat de Match um Enn mat 1:3 verluer, wat fir grouss Opreegung beim 49 Joer alen DSC-Coach gesuergt hat.No der Partie soll hie sech onsportlech géigeniwwer den Arbittere verhalen hunn. De Lëtzebuerger huet elo 24 Stonnen Zäit, fir géint dëst Uerteel an Appell ze goen.