Ewéi den SV Elversberg mellt, wiesselt den Aldin Skenderovic vu Péiteng an d'Regionalliga-Südwest, méi genau bei den SV Elversberg.

© Archiv Pressphoto

Den 20 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller verléisst Péiteng a Richtung Ausland. De Lëtzebuerger ënnerschreift ee Kontrakt vun annerhallwem Joer, domat bis Enn vum Summer 2019, beim SV Elversberg.A senger Zäit bei der Equipe aus der BGL Ligue war hien ëmmer gesat a gouf an dëser Saison och als Kapitän agesat. Och an der Nationalequipe war hien an de leschte Matcher ee wichtege Bestanddeel vum Kader.De Sportchef vum aktuellen Tabellefënnefte Roland Seitz ass frou esou en talentéierten defensive Mëttelfeldspiller engagéiert ze hunn, deen trotz sengem jonken Alter schonns Erfarung matbréngt.