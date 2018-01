Lénks, de Kyrie Irving vun de Celtics a riets de Kevin Durant an am Hannergrond den Andre Iguodala vun de Warriors. © afp

D'NBA ass wuel déi stäerkste Basket-Liga vun der Welt. Hei kämpfen all Joer 30 Equippe ëm den Titel, allerdéngs ass et bis dohinner ee wäite Wee. D'NBA ass opgedeelt an zwou Conferences, d'Eastern Conference an d'Western Conference. 82 Matcher spillt all Equipe, ier et da fir déi 8 bescht Equippen aus all Conference an d'Playoffs geet.Playoffs ginn am Modus "Best of seven" gespillt, dat heescht fir een Tour weider ze kommen, muss ee 4 Partië géint déi géigneresch Equipe gewannen. An der regulärer Saison kann een och géint Equippen aus där aner Conference spillen, an de Playoffs ass dat ee Stéck aneschters. Hei spillt den 1. aus all Conference géint den 8. aus der nämmlechter Conference, den 2. géint de 7, den 3. géint 6. an de 4. géint de Fënneften. Wann dann nëmme méi 2 Equippen aus all Conference iwwereg sinn, spillen dës d'Conference Finals géinteneen, esou dass aus all Conference ee Gewënner ervirkënnt. De Gewënner vun der Eastern Conference spillt dann d'Finall ëm den Titel géint de Gewënner vun der Western Conference.Aktuelle Champion sinn d'Golden State Warriors aus der Western Conference. Si haten d'Finall lescht Joer mat 4:1 géint d'Cleveland Cavaliers gewonnen.

Eastern Conference

An der Eastern Conference leien aktuell d'Boston Celtics un der Spëtzt. De Rekordchampion huet sech dës Saison immens gutt verstäerkt, notamment mam Kyrie Irving, dee vun de Cleveland Cavaliers komm ass. Weider konnt ee sech mam Gordon Hayward verstäerken, deen huet sech allerdéngs schonns an der éischter Partie vun der Saison blesséiert, esou dass ee vu senge Qualitéiten net weider profitéiere konnt bis elo. Och de Rookie Jayson Tatum kann iwwerzeegen, esou dass ee relativ kloer un der Spëtzt steet, dat mat 33 Victoiren aus 43 Matcher.D'Equipe op der zweeter Plaz ass éischter eng Iwwerraschung. Mat 28 Victoiren an 10 Néierlage sinn d'Toronto Raptors déi zweetbescht Equipe an der Eastern Conference. D'Equipe aus Kanada gëtt ugefouert vun de Spiller Kyle Lowry an Demar DeRozan.E bëssen enttäuschend op der drëtter Plaz, d'Equipe vu Cleveland. D'Cavs mam Superstar Lebron James weisen ëmmer nees Schwächen a konnte vu 40 Partien, nëmme 26 gewannen. Dobäi konnt ee virun dëser Saison dräi weider Superstars op Cleveland lackelen. Dorënner och ee fréieren MVP, den Derrick Rose, ma och den Dwyane Wade an den Isaiah Thomas sinn alles aneschters wéi Onbekannter.Déi nächst 5 Equippen, déi aktuell op de Playoff-Plaze stinn, sinn nach relativ no beieneen. Op Plaz 4 stinn d'Washington Wizards mat 23 Victoiren a 17 Defaiten. Op Plaz 5 stinn d'Miami Heat, déi nëmmen eng Victoire manner hunn. Op de Plaze 6 a 7 stinn d'Milwaukee Bucks an d'Detroit Pistons, béid Equippen hunn 21 Matcher gewonnen an 18 verluer. Och 21 Victoiren, ma 19 Néierlagen hunn d'Indiana Pacers, déi op der leschter Playoff-Plaz stinn.Deemno wieren aktuell d'Philadelphia 76ers, d'New York Knicks, d'Charlotte Bobcats, d'Brooklyn Nets, d'Chicago Bulls, Orlando Magic an d'Atlanta Hawks net bei de Playoffs dobäi.

Western Conference

An der Western Conference steet den Titelverdeedeger aktuell op Plaz 1, dat mat der Conference iwwergräifend beschter Bilanz. Si hu vun 41 Partië ganzer 33 gewonnen a gewannen domat ronn 80% vun hire Matcher. Ugefouert vun den zwee ganz grousse Stare Stephen Curry a Kevin Durant, ënnerstëtzt vu Spiller ewéi Klay Thompson an Draymond Green, sinn d'Warriors wuel och de grousse Favorit, fir hiren Titel ze verdeedegen.D'Houston Rockets mam James Harden stinn op Plaz 2 an der Western Conference mat 28 Victoiren an 11 Defaiten, domat hu si awer schonns een uerdentleche Retard op den Tabellenéischten. Allerdéngs ass et keng Iwwerraschung, dass d'Rockets op Plaz 2 stinn, well och si konnt sech gutt verstäerken, ënnert anerem mam Chris Paul, dee vun de Los Angeles Clippers komm ass.D'San Antonio Spurs, wuel eng vun de konstantsten Equippen an der NBA stinn och an der lafender Saison nees gutt do. Mat 28 Victoiren a 14 Néierlage sti si aktuell op Plaz 3.Déi véiert Plaz ass fir d'Minnesota Timberwolves, deenen hir jorelaang Opbauaarbecht sech esou lues bezuelbar mécht. Nodeems si laang net an de Playoffs stoungen, hu si verstäerkt op Jugend gebaut a konnte sech esou ee staarken a jonke Kader opbauen. Mat Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins an Tyus Jones huet een dräi villverspriechend Spiller am Kader an et konnt ee sech fir dës Saison dräi schonns erfueren an etabléiert Spiller dozou huelen. Den Jeff Teague, den Taj Gibson an den Jimmy Butler suerge fir déi néideg Erfarung. Mat dësem Mix aus Jugend an Erfarung komme si op 26 Victoiren a 16 Néierlagen.Bei de Plaze 5 bis 8 ass et och an der Western Conference eng ganz enk Affär. Op Plaz 5 steet Oklahoma City Thunder, si konnten 22 mol gewannen, dat bei 18 Defaiten. E bëssen enttäuschend ass dës Positioun scho fir OKC, wann ee bedenkt, dass si mam Russell Westbrook, dem Paul George an dem Carmelo Anthony dräi richteg Stars a bekannt Nimm an der Equipe hunn.Op Plaz 6 steet d'Equipe vu Portland. Trail Blazers konnt vu bis elo 29 Partien, der 21 gewannen. D'Denver Nuggets komme mat enger Néierlag méi op d'Plaz 7 an déi leschte Playoff-Plaz gëtt aktuell vun den New Orleans Pelicans besat.Aktuell géingen d'Los Angeles Clippers, d'Utah Jazz, d'Phoenix Suns, d'Sacramento Kings, d'Dallas Mavericks, d'Memphis Grizzlies an d'Los Angeles Lakers d'Playoffs verpassen.

Spiller-Statistiken

An der NBA ass et och ëmmer interessant d'Statistike vun de Spiller ze kucken. Hei geet et haaptsächlech ëm den Duerchschnëtt wat Punkten, Rebounds an Assists ugeet.Wat d'Punkten ugeet ass den James Harden vun de Houston Rockets mat Ofstand dee Beschten. De Spillmaacher mécht am Schnëtt 32,3 Punkte pro Match. Op Plaz 2 kënnt hei de jonken Giannis Antetokounmpo mat 28,7 Punkten.Bei de Rebounds gëtt et een Zweekampf tëscht dem DeAndre Jordan vun de Los Angeles Clippers, dee 15,1 Rebounds pro Match huet an dem Andre Drummond vun den Detroit Pistons, dee 14,9 Rebounds pro Match ze verzeechnen huet.Geet et ëm Assists schéngt kee besser ze sinn, ewéi de Russell Westbrook. 10,1 Assist realiséiert hie pro Partie. Den James Harden kënnt hei op Plaz zwee.