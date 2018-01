D'LFL hat op eng Pressekonferenz um Méindeg invitéiert. © RTL

Eng Aufgab, déi sech d'LFL ginn huet, ass, datt si d'Matcher op engem Spilldag versichen ze decaléieren. Dat ass awer net esou einfach, seet den Gerard Jeitz, President vun der US Rëmeleng dee sech dorëms këmmert:

Extrait Gerard Jeitz



Et si vill Veräiner, fir déi et net ëmmer geet. D'US-Esch zum Beispill huet just een Terrain a wa Jugendmatcher sinn, kënne si d'éischt Equipe net verréckelen. Weider gëtt probéiert, fir dat ganzt net ze vill openeen ze leeën, wann dann zum Beispill zwee Escher Veräiner géintenee spillen an och den drëtten huet nach en Heemmatch, dat probéiert de Gerard Jeitz déi Matcher auserneen ze leeën. De President vu Rëmeleng mécht dann e Plang, schéckt deen e Mount am viraus un d'Veräiner an kritt hei vun do e Feedback an et kënnt zu Modifikatiounen.

D'LFL wëll och kucken, wéi een de Problem geléist kritt, datt d'Spiller hir giel respektiv rout Kaarten an der zweeter Equippe kënnen ofsëtzen. Et gëtt och zum Beispill gekuckt, fir datt an Zukunft 18 am Plaz 16 Spiller um Bou stoe kënnen.