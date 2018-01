D'Mikaela Shiffrin an d'Bernadette Schild um Podium zu Flachau.

Wéi ëmmer war d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin héich favoriséiert, ma am éischten Duerchgang huet dat amerikanescht Wonnerkand ee Réckschlag misse verkraaften. D'Weltmeeschterin an Olympia-Gewënnerin louch nom éischten Duerchgang nëmmen op Plaz 2, dat mat engem Retard vu 37 Honnertstel op d'Bernadette Schild aus Éisträich. D'Schwedin Frida Hansdotter konnt sech mat engem Retard vu 74 Honnertstel déi 3. Plaz am 1. Duerchgang sécheren.No der zweeter Manche war dunn d'Reiefolleg awer nees déi gewinnten: Duerch e furiosen zweete Laf kann déi 22 Joer al Mikaela Shiffrin mat 0,94 Sekonnen Avance gewannen an hir Serie u Victoirë weiderféieren.Op Plaz zwee d'Bernadette Schild, op Plaz 3 d'Frida Hansdotter (+1,43 Sekonnen), déi also allebéid eng Plaz um Podium behalen hunn.Fir d'Shiffrin war et déi 41. Weltcup-Victoire an hirer Karriär an déi 5. bannent 9 Deeg respektiv déi 8. an de leschten 9. Courssen.Dofir gouf et am beschtdotéierte Weltcup-Laf vun der Saison bei den Damme ronn 67.000 Euro.