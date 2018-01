© Guy Seyler

Wéinst Problemer an der Hal zu Walfer hat d'Partie net wéi geplangt am Dezember konnte gespillt ginn.En Dënschdeg war et dunn esou wäit an d'Résidence hat net vill ze radetten.An den dräi éischte Véierele konnt si de Schued zwar nach a Grenzen halen, d'Pikes haten do d'Nues allkéiers just liicht vir: 24 op 20, 22 op 17 an 19 op 15.Am leschte Véierel gouf et dunn awer e risegen Ecart: 30 op 7 konnten d'Pikes do fortzéien, esou datt d'Resultat ganz däitlech ausfält: Walfer 59, Musel Pikes 95.An der Tabell stinn d'Pikes elo op der 6., d'Résidence op der 8. Plaz.