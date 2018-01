© Screenshot Eurosport

Et ass knapps emol 12 Méint hier. De 14. Januar 2017 gewënnt de Gilles Muller säin 1. ATP Tournoi a senger Karriär. Dee 4-fache Lëtzebuerger Sportler vum Joer klappt an der Finall zu Sydney den Englänner Daniel Evans mat 7-6 a 6-2.







Defending champion Gilles Muller will get a nice reminder of his success from last year in the tunnel.#SydneyTennis pic.twitter.com/coU7xegjZk — Sydney International (@SydneyTennis) 10. Januar 2018

Title defence on track, defeating Millman 7-6(5) 6-4.#SydneyTennis pic.twitter.com/havF7v9y0n — Sydney International (@SydneyTennis) 10. Januar 2018

Fights back to take first set in a tiebreak 7-6(5).#SydneyTennis pic.twitter.com/Lfa0GmKguF — Sydney International (@SydneyTennis) 10. Januar 2018

E Mëttwoch krut de Lëtzebuerger et mam Australier John Millman ze dinn, dee sech am éischten Tour géint ee Qualifikant behaapte konnt.D'Partie hat gutt ugefaange fir de Lëtzebuerger. Mat eegenem Opschlag ass hien an d'Partie eragaangen a konnt dëst Opschlagspill och kloer fir sech entscheeden. Den Australier konnt uschléissend awer op 1:1 ausgläichen. Bei sengem zweeten Opschlagspill hunn d'Problemer dunn awer ugefaangen. Liicht Feeler vun der Lëtzebuerger Nummer 1 hunn et dem Australier erméiglecht sech ee Breakball z'erspillen an hei huet de Gilles Muller et dem Millman ganz einfach gemaach. Mat engem Doppelfeeler bréngt hien de Millman mat 2:1 a Féierung.Uschléissend konnte béid Spiller hiren Opschlag ëmmer nees duerchbréngen, dat bis zum Stand vu 5:4 fir de Millman, do huet de Gilles Muller a genau deem richtege Moment zougeschloen. Mat zwee flotte Passéierbäll mat der Réckhand huet hien den Australier äiskal erwëscht a konnt esou ee Break realiséieren, fir op 5:5 ze stellen a kuerz dono konnt hie bei eegenem Service mat 6:5 a Féierung goen. Et huet awer missen an den Tiebreak goen. Hei huet hie säin drëtte Sazball genotzt fir de Saz mat 7:6 ze gewannen.Am zweete Saz konnt d'Lëtzebuerger Nummer 1 sech beim Stand vun 2:2 ganzer 3 Breakbäll erausspillen, dës konnt de Millman awer allen dräi ofwieren. Ma duerch ee Feeler op der Réckhand krut de Gilles Muller nach eng Kéier d'Chance op d'Break an déi Kéier huet hien de Millman zu engem Feeler op der Virhand gezwonge fir mat 3:2 a Féierung ze goen. Säin uschléissend Opschlagspill konnt de Lëtzebuerger souverän duerchbréngen, esou dass hien elo 4:2 vir louch.Bei nächsten Opschlagspill vum Millman hat de Muller op een Neits ee Breakball, ma den Australier konnt dëse mat engem gutt placéierte Volley ofwieren an op 3:4 verkierzen. Beim Stand vu 5:3 hat de Gilles Muller een éischte Matchball, konnt dësen awer net notzen. Uschléissend huet hie bei eegenem Service dunn awer alles kloer gemaach an esou wënnt de Lëtzebuerger dës Partie mat 7:6 a 6:4.De Gilles Muller huet also déi éischt Hürd gepackt. Ganz staark war hien ewéi gewinnt bei eegenem Service, och op der Réckhand huet hien e puer ganz flott Bäll gespillt, ma seng Virhand léisst nach ze wënschen iwwereg. Och wann dëst nach net déi souverän Virstellung vum Titelverdeedeger war, steet hien am nächsten Tour a ka weider seng éischt Titelverdeedegung envisagéieren. An der Véierelsfinall spillt hien elo géint de Benoit Paire. De Fransous ass aktuell d'Nummer 42 an der Weltranglëscht an deemno 17 Plaze méi schlecht klasséiert wéi de Gilles Muller.