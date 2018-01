De Vincent Thill am Asaz fir d'Lëtzebuerger Footballnationalequipe. © pressphoto (Archiv)

Sinn déi zwee Lëtzebuerger Profie Vincent Thill a Chris Philipps nach laang beim FC Metz? An den Transferperiode ginn et jo ëmmer déi wëllste Rumeuren.



Wiesselt de Vincent Thill vläit eng Kéier bei Juventus Turin? An italienesche Medien stoung ze liesen, datt d'Juve sech kéint virstellen de 17 Joer ale Lëtzebuerger Nationalspiller ze engagéieren, fir dann un e "club amico", wéi et heescht, auszeléinen. Et wéilt ee beim italienesche Rekordchampion iwwert dee Wee anere groussen internationale Profiveräiner e Schratt viraus sinn, an esou den ongeschlaffenen Diamant schonn ënner Kontrakt hunn. Eisen Informatioune no, observéiert d'Juve am Moment emol nach weider de Profi vum FC Metz.

Beim Chris Philipps kéint et sinn, datt hien ausgeléint kéint ginn. D'Konkurrenz ass an der Wanterpaus op sengem Poste beim FC Metz jo nach méi grouss ginn. Déi lescht Matcher huet den 23 Joer jonken Defensivspiller beim neien Trainer Frédéric Hantz schonn déi 90 Minutten all Kéier op der Bänk verbruecht. RTL-Informatiounen no, kéint den 1. FC Kaiserslautern eng Optioun sinn. D'Equipe vum Trainer Jeff Strasser steet an der 2. Bundesliga jo op der leschter Plaz an der Tabell, an huet am Moment net déi grouss finanziell Mëttel fir nei Spiller ze kafen.