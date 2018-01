© Handball Käerjeng

No engem schwaache Start an de Championnat haten d'Käerjenger virun allem bei der rezenter Victoire an der Véirelsfinall vun der Coupe, beim Titelverdeedeger Esch, eng souverän Leeschtung gewisen, soudass ee geduecht hat, den Dimitroulias géif méi fest am Suedel sëtzen. Elo awer, an der Lännerspillpaus, koum et zur Trennung.D'Häre vu Käerjeng stinn no 10 Spilldeeg an der Tabell op der 5. Plaz an hu mat engem Match manner 6 Punkte Réckstand op den HC Bierchem.Beim Handball Käerjeng huet ee sech fir eng intern Léisung decidéiert, sou datt bis Enn der Saison den Dejan Gajic um Trainerstull bei den Häre sëtzt. Den Dejan Gajic ass och responsabel fir d'Damme vu Käerjeng a wäert och weiderhin hei d'Verantwortung hunn.Um Enn vun der Saison wëllt een dann d'Situatioun vum Veräin analyséieren an zesumme mam Dejan Gajic déi bescht Léisung sichen.

Le comité du Handball Käerjeng tient à vous informer que nous avons arrêté la coopération avec l'entraîneur Dimitrios DIMITROULIAS, et ceci à partir d'aujourd'hui.

Pour le remplacer le comité a opté pour une solution interne, c'est-à-dire que Dejan GAJIC, actuellement coach de nos équipes dames va également prendre en main la direction de notre première équipe hommes, toutefois sans délaisser son équipe et projet actuel, auxquels il continuera à apporter son soutien comme jusqu'à présent.

Rappelons quelques points du CV de Dejan. Il possède un "MASTER Professor of physical education and sports" de l'université de Belgrade, ainsi que la licence d'entraîneur A de la FLH (en cours) et il a une longue expérience de la direction au niveau de la direction de nombreuses équipes, notamment en Serbie et en Norvège. En 2011 et 2012 il fut l'entraîneur adjoint -de l'équipe nationale dames de Serbie. De 2012 à 2015 il était au Chev Diekirch. Il a ensuite repris la succession de Carlo Zeimetz au niveau de l'équipe du Roude Léiw Bascharage. Et depuis cette saison il est à la direction de notre filière féminine au HB Käerjeng.

Cette solution sera maintenue jusqu'à la fin de la présente saison. Après quoi, le comité évoluera la situation et ensemble avec Dejan trouvera certainement la bonne solution pour notre club.