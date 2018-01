© afp

Real Madrid hat sech am Allersmatch mat 3:0 behaapt. Am Retourmatch gouf et e Mëttwoch den Owend en 2:2. D'Equipe vum Zidane konnt an der 10. Minutt duerch e Goal vum Lucas mat 1:0 a Féierung goen. Kuerz virun der Paus ass Numancia duerch de Guillermo den 1:1 gekléckt. No der Paus huet Real Madrid reagéiert an duerch e weidere Goal vum Lucas op 2:1 gesat. D'Gäscht konnten an der 82. Minutt nach eng Kéier ausgläichen. De Guillermo huet fir den 2:2 an d'Schlussresultat gesuergt.Real Madrid steet domadder an der 1/4-Finall vun der Copa del Rey. Eng Ronn weider ass och nach Villarreal, si hu Leganés eliminéiert, an Deportivo Alavés, si hu Formentera erausgehäit.

League Cup an England

An der Halleffinall vum League Cup waren e Mëttwoch den Owend Chelsea an Arsenal gefuerdert. No 90 Minutte stoung et am Allersmatch 0:0. Wien eng Ronn weider kënnt, decidéiert sech dann de 24. Januar am Retourmatch.

Coupe de la Ligue a Frankräich

© afp

De PSG steet an der Halleffinall vun der Coupe de la Ligue. No 90 Minutte gewënnt ee mat 2:0 bei Amiens. Paris Saint-Germain huet auswäerts laang gebraucht fir den éischte Goal ze markéieren. An der 53. Minutt huet den Neymar dunn awer per Eelefmeter fir den 1:0 gesuergt. An der 78. Minutt huet de Rabiot op 2:0 erhéicht.An der Halleffinall stinn och nach Monaco, Rennes a Montpellier.