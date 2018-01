Finnland géint Lëtzebuerg: Dat ass d’Affiche en Donneschdeg am fréien Owend an der Weltmeeschterschafts-Qualifikatioun am Handball

Um 17.30 Auer trëfft d’FLH-Formatioun an der 5. Partie vun der Campagne op déi punktgläich Finnen.Bei enger Victoire géifen d’Lëtzebuerger hannert de staarke Russen an de Slowaken déi 3. Tabelle-Plaz iwwerhuelen, dat wier d’Zil, dat een sech nom Tirage selwer fixéiert hat.An Allersmatch zu Lëtzebuerg am Oktober 2017 hu sech béid Equippen an der Coque 23:23 getrennt, dat, obwuel d'Lëtzebuerger 5 Minutte viru Schluss en Avantage vu 4 Goaler haten.Bei Problemer mam finnesche Stream kënnt dir d'Matcher hei live kucken:

Fir um PC ze kucken : publisher.qbrick.com/Embed.aspx

Fir op Smartphone oder Tablett ze kucken : hls0.80608-live0.dna.qbrick.com/80608-live0/Veikkaus2/playlist.m3u8

E Sonndeg den Owend ass dann de leschte Match vun der Campagne an der Coque géint d’Slowakei.