An de Véierelsfinalle beim ATP-Tournoi zu Sydney huet hien an zwee Sätz mat 4-6 a 4-6 géint de Fransous Benoit Paire verluer.

De Gilles Muller spillt bei den Australian Open am éischten Tour géint den Federico Delbonis. Den Argentinier ass den Ament den 68. an der Weltranglëscht.De Gilles Muller steet op der 25. Plaz. Bis elo hu béid Spiller 2 Mol géintenee gespillt an zwee Mol huet sech d'Lëtzebuerger Nummer 1 duerchgesat.