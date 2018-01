Bei den Damme wënnt den T71 kloer mat 78 op 56 géint de Basket Esch. D'Diddelenger Hären hu sech allerdéngs misse geschloe ginn. 3 Véierel laang hu si de Match dominéiert, ma am leschte Véierel ass d'Equipe ëm den Tom Schumacher ënnergaangen an Esch konnt sech no Verlängerung mat 100 zu 90 duerchsetzen.

Hären

An der Ufanksphas vun der Partie war et relativ ausgeglach, béid Equippen hu sech e bëssen neutraliséiert, ma géint Enn vum éischte Véierel konnt denpuer kleng Feeler ausnotzen, fir op 28:21 dovun ze zéien. Déi Escher waren awer gutt an den zweete Véierel gestart. Duerch een 11:3 Laf konnt si sech fréi am zweete Véierel d'Féierung zeréckhuelen. Ma duerno si si agebrach an Diddeleng konnt d'Féierung virun der Paus op 8 Punkten ausbauen. Och no der Paus waren déi Escher nach net ganz do, ewéi Diddeleng op een Neits een 11:1 Laf higeluecht huet, fir domat d'Partie schonns bal vir z'entscheeden. Am leschte Véierel hunn déi Escher nach eng Kéier alles no vir geheit a si goufe belount. Si iwwerrennen Diddeleng am leschte Véierel mat 31 op 17 an erzwéngen esou d'Verlängerung beim Stand vu 84 op 84. Esch hat am leschte Véierel esou vill Confiance getankt, dass si och an der Verlängerung net ze schloe waren an esou wanne si d'Partie dann um Enn awer nach mat 100 op 90.

Dammen

D'Damme vumsi mat hirer neier Amerikanerin an de Match géint Esch gaangen. D'Kari Korver, dem NBA-Star Kyle Korver seng Cousine, war op Säite vum T71 déi bescht Spillerin um Donneschdeg Owend. Mat 21 Punkten an 8 Rebounds war si un der-Victoire kloer bedeelegt. An der éischter Hallschent huet d'Diddelenger Equipe schonns alles kloer gemaach. An der Paus hat si schonns ee klore Virsprong vun 23 Punkten, dee konnt si am drëtte Véierel nach op 27 Punkten ausbauen. Am leschte Véierel hu si et du méi lues ugoe gelooss an hunn hir ganz Breet vum Kader ausgespillt.