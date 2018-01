Den Tabellenéischten aus der Éierepromotioun verstäerkt sech an der Wanterpaus mam Tobias Baier. Den 29 Joer ale Baier kënnt vun der Union Titus Péiteng aus der BGL Ligue bei d'Equipe vum Trainer Jean-Marc Klein.Nodeems déi Käerjenger lescht Saison ofgestige sinn, hu si hire Kader e bëssen ëmgestallt an hu mat gudden Transferten et fäerdeg bruecht eng staark éischt Hallschent vun der Saison ze spillen. Zesumme mat Rëmeleng sti si un der Tabellespëtzt an hunn elo mam Tobias Baier weider Verstäerkung dobäi kritt.