Levante gouf en Donneschdeg vun Espanyol Barcelona eliminéiert, Sevilla steet no der Victoire géint Cádiz och an de Véierelsfinallen an den FC Barcelona stiermt souverän an déi nächst Ronn.

UD Levante - Espanyol Barcelona 0:2

Leschten Donneschdeg konnt Levante knapps mat 2:1 zu Barcelona gewannen an hat eigentlech eng gutt Ausgangspositioun virum Retourmatch doheem. Ma d'Equipe vu Barcelona war héich motivéiert an dat huet d'Lokalequipe ze spiere kritt. No ronn enger Véierelsstonn huet de Léo Baptistao d'Gäscht a Féierung geschoss an an der 34. Minutt huet de Gerard esouguer konnten op 2:0 stellen. Bei dësem Stand ass et bis zum Schluss bliwwen an esou steet Espanyol an der Véierelsfinall.

FC Sevilla - FC Cádiz 2:1

CRÓNICA | 2-1: Se cuela sin sorpresas entre los ocho mejores de la #CopadelRey



➡️ https://t.co/oQXiU93ZNc#vamosmisevilla pic.twitter.com/Tj9l992VTw — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 11. Januar 2018

Nodeems Sevilla den Allersmatch mat 2:0 zu Cádiz gewanne konnt, stoungen d'Gäscht esou gutt ewéi virum Out an der spuenescher Coupe. En Donneschdeg den Owend huet sech dëst confirméiert, well och dës Partie konnte si net gewannen. De Ben Yedder huet Sevilla no ronn 30 Minutten a Féierung bruecht. Kuerz no der Paus konnt de Correa op 2:0 erhéijen, ier de Garcia Rivera an der 85. Minutt op d'mannst nach den Éieregoal fir Cádiz markéiere konnt.

FC Barcelona - Celta Vigo 5:0

Am Allersmatch gouf et ee Remis, ee Resultat, iwwert dat sech d'Katalane sécherlech net gefreet hunn. En Donneschdeg den Owend hat een awer ganz kloer d'Véierelsfinallen am Viséier an dëst hu si vun Ufank u gewisen. De Lionel Messi huet eng ganz staark Ufanksphas gespillt a konnt an den éischte 15 Minutten direkt zweemol markéieren. An der 13 an an der 15. Minutt gouf hie vum Jordi Alba lancéiert a béid Kéieren ass de Ball am Goal gelant. An der 28. Minutt hu si et dunn ëmgedréint gemaach, de Messi huet den Alba zerwéiert a schonns stoung et 3:0. Virun der Paus sollt et awer nach eng Kéier rabbelen. Nëmmen dräi Minutten nom 3:0 huet de Suarez op 4:0 gestallt. An der 87. Minutt huet de Rakitic du fir d'5:0-Schlussresultat gesuergt.