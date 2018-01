Dëse Livestream gëtt vun FLH TV realiséiert.

Am Handball ass um Sonndeg d'Suite vun der Qualifikatioun-Campagne fir d’Weltmeeschterschaft 2019 an Däitschland. D’Lëtzebuerger Nationalequipe spillt den Owend um 18 Auer am Gymnase vun der Coque géint Slowakei.



De Kapitän Christian Bock sollt haut säi leschte Match fir d'Nationalequipe spillen. Genee wéi de Yannick Bardina hat sech den Escher Bock en Donneschdeg a Finnland blesséiert. Um offizielle Spillerbou vum Match géint d'Slowakei steet de Kapitän Bock net drop. De Yannick Bardina dogéint ass fir den Owend am Kader.



PDF: Spillerbou Lëtzebuerg-Slowakei

Déi zwee aner Gruppe-Géigner heesche Russland a Finnland.