De Freideg stoung am Schi Alpin d'Kombinatioun vun den Hären zu Wengen an der Schwäiz um Programm.

© afp

Eng grouss Iwwerraschung war et, ewéi de Victor Muffat-Jeandet um Enn ganz uewen um Podium stoung. Fir de Fransous ass et déi éischt Victoire am Weltcup a senger Karriär. Hien entscheet e Freideg d'Alpin Kombinatioun fir sech, dat virum Pavel Trikhichev aus Russland an dem Peter Fill aus Italien.No der Descente louch de Vinzent Kriechmayr op Plaz, allerdéngs huet hien am Slalom eng Staang verpasst a war domat eraus aus dem Rennen.