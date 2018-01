© afp (Archiv)

Den Tabellenéischte Bayern huet missen op Leverkusen reesen. Et war eng ëmkämpften Ufanksphas, wou béid Equippe sech näischt geschenkt hunn. D'Gäscht vu München hate wuel méi vum Match, ma richteg geféierlech waren och si an der éischter hallwer Stonn net.An der 32. Minutt sollt et dunn awer eng éischte Kéier rabbelen. De Robben huet ee Corner op den zweete Potto gespillt, wou de Vidal mam Kapp un de Ball komm ass, de Ball ass uschléissend widder ee Verteideger vu Leverkusen geflunn an ass du genau virun de Féiss vum Martinez gelant, deen de Ball aus kuerzer Distanz ouni Problemer an de Goal schéisse konnt.Bis zur Paus konnt keng vu béiden Equippe sech nach eng Kéier entscheedend an Aktioun setzen, esou dass et mat dëser knapper awer verdéngter Avance an d'Paus gaangen ass.Nom Säitewiessel konnten d'Gäscht nach eng zweete Kéier markéieren. De James Rodriguez huet de Ball bei de Ribery gespillt, deen an d'Mëtt gezunn ass an de Ball am kuerzer Eck konnt ënnerbréngen, keng Chance fir de Leno am Goal vu Leverkusen.Nach hunn d'Haushären awer net opginn. An der 70. Minutt konnte si op 1:2 verkierzen. Den Havertz huet de Volland ugespillt, deen aus ronn 20 Meter geschoss huet. Onglécklecherweis fir d'Gäscht huet een Defenseur de Ball ofgefälscht, esou dass de Ball onhaltbar am laangen Eck ageschloen huet.Elo hat Leverkusen nees Confiance getankt an dat huet ee gemierkt, well si konnte sech nach 2 ganz gutt Chancen erausspillen, ma béid Kéieren huet et un der néideger Präzisioun gefeelt.An der 91. Minutt huet de James Rodriguez fir d'3:1-Schlussresultat gesuergt.