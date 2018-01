De Christian Kill huet duerch seng 3:2-Victoire géint de Marc Dielissen ee "Big Point" realiséiert.

Et gouf gespillt bei den Hären a bei den Dammen. Bei den Häre stinn Hueschtert/Foulscht an Diddeleng an der Finall, bei den Damme gëtt et den 21. Januar d'Neioplag vun der Finall vum leschte Joer tëscht dem Titelverdeedeger Rued an Nidderkäerjeng.

Hären

- DT Bäerbuerg 3:0D'Partie huet alles aneschters, ewéi ideal fir Bäerbuerg ugefaangen, dat well hir Nummer 1, de Mirko Habel sech kloer 0:3 dem Tim Janssens huet misse geschloe ginn. Dobäi huet Bäerbuerg missen op de Michael Schwarz verzichten, hir Nummer 2. Esou huet de Luc Michely an der zweeter Partie och verluer, dat géint den Olivier Joannes. Elo war de Ronny Zeimes gefuerdert, dat géint den Diego Stordeur. Ma och an dëser Partie haten déi Bäerbuerger näischt ze gutt an domat verléiere si kloer mat 0:3 an d'Equipe vun Hueschtert steet an der Finall vun der Coupe.- DT Houwald 3:1Et war den absolute Spëtzematch tëscht Diddeleng an dem Houwald. Eréischt leschte Weekend konnt Diddeleng sech géint den Houwald am Championnat behaapten a steet zanterhier eleng un der Tabellespëtzt. Allerdéngs war et d'Equipe vum Houwald, déi déi éischt Partie fir sech entscheede konnt. Den Irfan Cekic, deen am Championnat nach ëmmer ongeschloen ass, huet och e Freideg den Owend dem Gilles Michely keng Chance gelooss. Diddeleng konnt awer ausgläichen, dat duerch eng Victoire vum Zoltan Fejer-Konnerth, dee sech 3:1 géint de jonke Lëtzebuerger Nationalspiller Ademir Balaban duerchsetze konnt. Uschléissende gouf et ee ganz spannende Match tëscht dem Marc Dielissen an dem Christian Kill. Nodeems de Spiller vum Houwald déi éischt zwee Sätz knapp fir sech entscheede konnt, huet de Christian Kill awer net noginn an hien ass dofir belount ginn. Den Diddelenger wënnt dräi Sätz hannerteneen a bréngt den DTD esou mat 2:1 a Féierung. Uschléissend koum et op een Neits zum Duell tëscht dem ongeschloenen Irfan Cekic an dem fréieren Europameeschter am Dubbel, Zoltan Fejer-Konnerth. Hei war et eng ganz knapp Affär, de Fejer-Konnerth konnt sech am 5. Saz duerchsetzen, dat mat 10:12, 17:15, 11:6, 10:12 an 12:10.

Dammen

DT Houwald -2:3Mam Egle Tamasauskaite huet den DT Nidderkäerjeng eng fréier Landesmeeschterin an den eegene Reien. Et war och déi fréier Landesmeeschterin, déi Nidderkäerjeng a Féierung bruecht huet, dat mat der 3:0 Victoire géint d'Julie Poncin. D'Sarah Meyer huet allerdéngs fir den Houwald ausgeglach. Déi jonk Spillerin huet dem Ely-Roberta Dragonu absolut keng Chance gelooss. Uschléissend konnt d'Lorella Mezzapesa den Houwald esouguer a Féierung bréngen. D'Spillerin vum Houwald konnt sech ewéi erwaart géint d'Cindy Fickinger duerchsetzen. Nidderkäerjeng konnt awer nees zeréckschloen an zwar a Persoun vum Egle Tamasauskaite. Si gewënnt 3:1 géint d'Sarah Meyer. An der entscheedender Partie hat d'Julie Poncin et mam Ely-Roberta Dragonu ze dinn. Déi jonk Spillerin vum Houwald konnt den éischte Saz zwar wannen, ma iwwer de ganze Match war d'Spillerin vun Nidderkäerjeng ze staark an esou wënnt d'Dragonu dëse Match mat 3:1 a bréngt Nidderkäerjeng an d'Finall.DT Diddeleng -0:3D'Diddelenger Damme kruten et an der Halleffinall mam grousse Favorit ze dinn, den DT Rued. D'Damme vu Rued hunn och vun Ufank u voll Gas ginn. D'Danielle Konsbruck, d'Gewënnerin vum Kriterium huet dem Bianca Bauer keng Chance gelooss. An der zweeter Partie hat d'Tessy Gonderinger zwar e puer Problemer, ma déi hunn hat net dovunner ofgehalen, fir d'Partie géint d'Jennifer Boes mat 3:1 ze gewannen. An der drëtter Partie ass du schonns d'Entscheedung gefall. D'Annick Stammet krut et mam jonke Jil Reimen ze dinn, d'Spillerin vun Diddelenger huet alles probéiert, ma um Enn huet dat néidegt Gléck gefeelt, esou dass d'Annick Stammet mat 3.1 d'Partie gewënnt an domat steet de grousse Favorit Rued och souverän an der Finall.