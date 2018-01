© Basket Racing Luxembourg

Fir hie muss den Arbry Butler Plaz maachen, deem säi Kontrakt net verlängert gouf. Den 28 Joer ale Fuller ass 1,98 Meter grouss an huet op der University of Southern California säin Ofschloss gemaach.Am Joer 2017 huet hie mat senger Equipe Fuerza Regia de mexikanesche Championnat gewonnen. Seng lescht Statioun war op de Philippinnen, do huet hie fir NLEX gespillt an hat pro Match een Duerchschnëtt vun 22,6 Punkten a 17,7 Rebounds.