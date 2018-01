© Guy Seyler

Bei den Dammen iwwerrennen d'Musel Pikes den Telstar, Walfer wënnt Krimi géint d'Sparta, Ettelbréck wënnt am Gréngewald a Steesel huet keng Problemer géint Konter. Bei den Häre behaapte sech d'Etzella, d'Pikes a Steesel kloer, d'Sparta dréint Partie géint d'Residence.

Dammen

- Telstar Hesper 86:22D'Damme vun der Musel hunn e Freideg den Owend méi ewéi iwwerzeegend gespillt. Si gewannen um Enn mat 64 Punkte Virsprong géint den Telstar Hesper. D'Gäscht haten zu kengem Zäitpunkt vum Match eng Chance. Nëmmen 18% vun hire Wërf sinn eragaangen, mat esou enger Quot kann ee sech kee bessert Resultat erhoffen. Schonns an der Paus stoung et 52 zu 9.Sparta Bartreng -69:72Méi enk Partie gouf et zu Bartreng. D'Lokalequipe war gutt an d'Partie komm a konnt sech éischte Véierel eng Avance vu 7 Punkten erausspillen. Am zweete Véierel ass d'Residence du besser un d'Rulle komm a si konnte verkierzen, ma d'Sparta ass mat enger Avance vun dräi Punkten an d'Paus gaangen. No der Paus huet d'Residence dunn awer esou richteg opgedréint, si konnten net nëmmen d'Féierung iwwerhuelen, ma dës esouguer op 10 Punkten ausbauen. D'Damme vu Bartreng hunn am Schlussvéierel nach eng Kéier alles probéiert, ma ganz sollte si net méi erukommen an esou verléiere si um Enn mat 69 op 72.- AB Konter 84:58Den Titelverdeedeger Steesel krut et mat den Damme vu Konter ze dinn, déi sech virun allem am éischte Véierel nach gutt wiere konnten. Am zweete Véierel hu si e bëssen nogelooss, esou dass si do schonns mat 10 Punkten hanne waren. D'Decisioun ass dunn am drëtte Véierel gefall, wou d'Amicale 12 Punkte méi markéiere konnt, ewéi Konter, esou dass si virum leschte Véierel mat 22 Punkten eng ganz komfortabel Avance haten. Um Enn wanne si kloer a verdéngt mat 84 op 58.Gréngewald -41:63An der éischter Hallschent war et eng iwwerraschend enk Partie tëscht béiden Equippen, virun allem hu béid Equippe defensiv ganz gutt geschafft an esou stoung et an der Paus 25 zu 20 fir d'Etzella. D'Damme vun Ettelbréck hunn dunn an der zweeter Hallschent awer d'Tempo erhéicht an esou hu si am drëtte Véierel de Grondsteen fir hir Victoire geluecht. Si gewannen um Enn mat 63 op 41.

Hären

© Guy Seyler

Hiefenech -64:85D'Etzella ass als Favorit an dës Partie gaangen an dat hu si och schonns am éischte Véierel ënnerstrach. Offensiv hu si gutt agéiert an defensiv hu si net vill zougelooss, esou dass ee séier eng Avance vun 10 Punkte realiséiert hat. Am zweete Véierel huet d'Equipe aus dem Däich e bëssen nogelooss an awer ass ee mat 11 Punkten Avance an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel war et awer um Terrain nach ëmmer dat nämmlecht Bild, d'Etzella, mat virop dem Derrick Barden, huet d'Partie vu vir ewech gespillt an den Haushäre keng Chance gelooss, fir erunzekommen. Um Enn wanne si kloer mat 85 op 64.- AB Konter 108:72Nodeems d'Damme schonns géint Konter gewanne konnten e Freideg den Owend, wollten och d'Hären eng Victoire feieren an et huet och relativ gutt ugefaange fir Steesel, virun allem an der Offensiv war ee staark am éischte Véierel, ma am zweete Véierel konnte si hei esouguer nach eng Schëpp dropleeën am Géigendeel zu de Gäscht, déi an dësem zweete Véierel einfach iwwerfuerdert ware mam Tempo, dat déi Steeseler hei un den Dag geluecht hunn. An der Paus stoung et 58 zu 40. An der zweeter Hallschent war et net vill aneschters, d'Amicale huet d'Partie hei kloer dominéiert a konnt am leschte Véierel nach eng de Virsprong an d'Luucht schrauwen, esou dass et eng kloer Victoire gouf. Mat 108 op 72 ass d'Partie op en Enn gaangen.- Racing Lëtzebuerg 100:70D'Musel Pikes kruten e Freideg den Owend Besuch vum Stater Racing. D'Gäscht waren nach net ganz ukomm, ewéi d'Offensiv vun de Pikes schonns op Héichtoure gelaf ass. Ganzer 29 Punkte konnt een eleng am éischt Véierel markéieren an esou hat ee schonns eng kloer Avance vu 15 Punkten. Am zweete Véierel waren déi Stater dunn defensiv besser organiséiert, ma nach ëmmer net staark genuch, fir mat de Pikes matzehalen. An der Paus war et eng Avance vun 18 Punkte fir d'Lokalequipe vun der Musel. No der Paus hunn déi Miseler nees Vollgas ginn a si hunn am drëtte Véierel onheemlech gutt gescored an hunn d'Defense vum Racing scho bal lächerlech gemaach, mat 34 zu 16 ass den drëtte Véierel un d'Pikes gaangen. D'Partie war entscheet an esou wannen d'Pikes héich verdéngt mat 100 op 70.- Residence Walfer 89:86Ganz spannend war et an der éischter Hallschent tëscht der Sparta an der Residence. Keng Equipe konnt sech richteg vun där anerer ofsetzen. Béid Equippen hu sech positiv awer och deels negativ vum Géigner ustieche gelooss an esou war et an der Paus eng ganz knapp Avance vun der Sparta, dat beim Stand vu 44 zu 42. D'Gäscht vu Walfer hunn déi zweet Hallschent awer besser ugefaangen, mat engem 13:4-Laf hu si d'Féierung iwwerholl a konnten dës bis an d'lescht Véierel eran halen. Hei huet allerdéngs d'Sparta nach eng Kéier zougeluecht an der Offensiv an an de leschte Minutte konnte si d'Partie nach eng dréien, fir um Enn mat 89 op 86 ze gewannen.