An engem ganze flotte Match ass den éischte Gol vum Dag an der 26. Minutt fir Mainzer gefall. De Muto gouf am Strofraum net attackéiert a konnt no flottem Solo den 1:0 markéieren. Fënnef Minutten drop hunn d'05er duerch den Hack nogeluecht. Et huet also alles super fir d'Mainzer ausgesinn. Tëscht der 33. an der 38. Minutt waren si awer dunn komplett vun der Roll an hunn sech fir d'éischt den 1:2 duerch de Füllkrug agefaange an dunn huet den Nigel de Jong a sengem éischte fir Mainz am Strofraum ee Géigespiller gefoult huet. Op ee neits de Füllkrug huet sech des Chance net huele gelooss an op 2:2 gesat. An der 76. Minutt ass Hannover dunn esouguer gelongen de Match ganz ze dréinen. No enger schwaacher Mainzer Defensivleeschtung, stoung erëm de Füllkrug eleng virum Gol a konnt säin drëtte Gol vum Dag markéieren.Nodeems béid Equippen puer grouss Chance leie gelooss hunn, konnt den Haller an der 27. Minutt de Wee an de Filet fannen an huet Frankfurt a Féierung bruecht. Kuerz no der Paus huet Freiburg wei sou oft des Saison no engem Korner konnten ausgläichen. No enger Flank vum Günter ass de Koch am héchste gesprongen a konnt mat engem schéine Kappball den 1:1 schéissen.Nodeems Bremen laang gutt matgespillt huet, konnt Hoffenheim déi lëscht 10 Minutte virun der Paus den Drock erhéijen a goufen och dofir belount. No enger Flank vum Serge Gnabry, huet den Hübner den 1:0 fir d'Gäscht markéiert. No der Paus hunn d'Bremer awer erëm besser an de Match fonnt a konnten an der 63. Minutt duerch de Gebre Selassie ausgläichen. Nom Ausgläich huet Bremen richteg gedréckt a war zwee Mol ganz no un der Féierung. Et sollt awer kenger Equipe nach den Ausgläich geléngen.Fir Hamburg ass dat neit Joer esou ugaange wéi dat lëscht opgehalen huet. Si spillen zwar lang gutt mat mä de Gol schéisst de Géigner. An dësem Fall de Koo, dee mat engem wonnerschéine Kappball dem Julian Pollersbeck am Gol vun den Hamburger keng Chance léisst. Duerno gouf et och keng Reaktioun méi vum HSV, déi sech no enger schwaacher Partie mat enger Néierlag mussen offannen.Ausser enger Chance vum Berliner Lazaro war an der 1. Halschent net vill lass, sou dass et mat engem gerechten 0:0 an d'Paus gaangen ass. Nom Téi war dunn zwar bëssi méi Tempo am Match an et sollt Stuttgart an der 78. Minutt dunn och geléngen fir a Féierung ze goen. Bei enger Stuttgarter Pass op de Mario Gomez, huet den Niklas Stark de Ball spektakulär an den eegene Gol ofgefälscht a Stuttgart konnt d'Féierung an Victoire feieren.Um Freideg huet de Championsech schon mat 3:1 zu Leverkusen duerchgesat.Resultater am Iwwerbléck:- Mainz 3:2Frankfurt - Freiburg 1:1Bremen - Hoffenheim 1:1- Hamburg 1:0- Hertha Berlin 1:0Leverkusen -1:3