Diddeleng - Iechternach 1:6

Recken - Eiter-Waldbriedemes 4:6

Nodeemse Freideg den Owend sech an der Coupe op een Neits bewisen huet a fir d‘zweet hannerteneen den Houwald bezwénge konnt, krute si et e Samschdeg mat Iechternach ze dinn.Déi Diddelenger ware wuel nach voller Euphorie vun der Coupe, well si hunn e Samschdeg de Mëtteg Iechternach mat 6:1 iwwerrannt. Op een Neits ganz staark war de Christian Kill, dee wuel esou lues awer sécher a Form kënnt fir d‘Landesmeeschterschaften Ufank Februar. De jonken Diddelenger konnt sech 3:0 géint den Evgheni Dadechin behaapten an hat och erstaunlech wéineg Problemer mam fréiere Landesmeeschter Traian Ciociu.Den eenzege Punkt fir Iechternach konnt de Kevin Kubica markéieren. Hie wënnt seng Partie géint de Mike Bast, dee jo nächst Saison vum Fabio Santomauro ersat gëtt, mat 3:1.De Zoltan Fejer-Konnerth an de Gilles Michely hunn allebéid hir zwou Partie gewonnen an domat bleift Diddeleng souverän un der Spëtzt.Den DT Recken kënnt och nees besser a Form. Nodeems een d‘lescht Woch mam Coupe-Finalist Hueschtert/Foulscht 5:5 gedeelt hat, hat Recken et e Samschdeg mat enger verstäerkter Equipe vun Éiter/Waldbriedemes ze dinn, dat well d‘Olga Nemes den Daniel Wintersdorff ofgeléist huet an der Equipe. D‘Partie hat allerdéngs alles aneschters ewéi gutt ugefaange fir Recken. Den Thibaut Besozzi an de Mickaël Fernand, d‘Nummer 1 an 2 vum Opsteiger hunn Éiter direkt mat 2:0 a Féierung bruecht, dat duerch Victoirë géint de Martin Bratanov an de Louis Gira. Ma Recken huet zeréckgeschloen a Persoun vum Mike Kraus an dem Joao Aguiar. Déi zwee Reckener hunn allebéid am 5. Saz gewonnen, de Mike Kraus géint de Kevin Jäger an de Joao Aguiar géint d‘Olga Nemes.An den nächste 4 Eenzel konnte sech op een Neits déi nämmlecht Leit duerchsetzen, dat heescht op Säite vun de Gäscht konnten den Thibaut Besozzi an de Fernand Mickaël gewannen an op Säite vu Recken de Joao Aguiar an de Mike Kraus. Beim Stand vu 4:4 ass et also an d‘Dubbele gaangen. Hei hat awer Éiter/Waldbriedemes dat méi glécklecht Händchen. D‘Koppel Nemes/Jäger huet sech 3:0 géint de Joao Aguiar an de Louis Gira behaapt an och déi belsch Koppel Besozzi/Fernand konnt den Dubbel gewannen, esou dass d‘Gäscht um Enn knapps mat 6:4 gewannen.

Hueschtert/Foulscht - Bäerbuerg 6:2

Eréischt e Freideg den Owend hu béid Equippen an der Halleffinall vun der Coupe géintenee gespillt an do hat Bäerbuerg absolut keng Chance. E Samschdeg sollt et net vill aneschters goen. De Mirko Habel, d'Nummer 1 vu Bäerbuerg, ass an de leschte Wochen net méi grad esou iwwerzeegend a war et och e Samschdeg net. Hien huet sech, wéi schonns an der Coupe, dem Tim Janssens misse geschloe ginn an och dem Olivier Joannes.Hueschtert/Foulscht kënnt, no engem méi ewéi mësslongenen Optakt vun der Saison, ëmmer besser a Schwong a weist, dass an Zukunft och ganz uewe mat hinnen ze rechnen ass, ewéi een et dëst Joer schonns an der Coupe gesäit.Ma Bäerbuerg huet trotzdeem den eenzege Schwaachpunkt vun der Lokalequipe ausgenotzt, d'Nummer 4 vun Hueschtert. De Joel Decker huet nämlech seng zwou Partië géint de Michael Schwarz an de Ronny Zeimes verluer.

DT Houwald - Union Lëtzebuerg 6:2

Den Houwald, e Freideg an der Coupe eliminéiert ginn, wollt um Samschdeg zeréck an d'Erfollegspuer fannen. Dëst ass hinnen och gelongen, dat mat enger Victoire géint déi ganz schwaach besaten Equipe vun der Union, déi direkt zwou B1-Spillerinnen dobäi haten. Fir d'Andreea Maciucca war et schonns den drëtten Optrëtt an der héchster Divisioun, ma fir d'Caroline Maas war et deen Éischten. Béid Spillerinne sollten awer hir béid Partië verléieren, dat géint de Marc Dielissen an de Wang Xu.Et sollt awer nach ee Spiller ginn, dee seng béid Partië verléiere sollt, dee stoung allerdéngs op Säite vum Houwald. Den Ademir Balaban huet sech dem Alexander Fischer an dem Fabio Santomauro misse geschloe ginn. Eng ganz staark Leeschtung gouf et op een Neits vum zukünftegen Diddelenger Santomauro, dee sech och eréischt am 5. Saz dem Irfan Cekic huet misse geschloe ginn. Och de Spiller vun der Union ass esou kuerz virun de Landesmeeschterschaften nawell gutt a Form.

