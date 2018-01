Den aktuelle Champion huet an der Tabell nach ëmmer ee Retard vu 16 Punkten op Barcelona an huet just nach ee Punkt Virsprong op d'Europa League Plazen.

De Gol fir Villarreal konnt de Pablo Fornals schéissen. Am anere Match am deriwwerrennt Girona Las Palmas mat 6:0.An derspillt Chelsea 0:0 am zweete Match hannerteneen 0:0 gläich. Nom Arsenal Match ass et hinnen och géint Leicester City net gelongen ee Gol ze schéissen. Vill Goler huet iwwerdeems West Ham an der 4:1 Victoire zu Huddersfield geschoss. An den anere Matcher wënnt Crystal Palace 1:0 géint Burnley a ka sech weider vun den Ofstigsplazen ofsetzen. Newcastle United a Swansea City spillen 1:1 gläich, West Bromwich Albion klappt Brighton mat 2:0 a Watford a Southampton spillen 2:2 gläich.An der Ligue 1 wënnt Marseille 3:0 zu Rennes a bleift weiderhin an der Course fir eng Champions League Plaz.