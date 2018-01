© pressphoto (Archiv)

D'Partie ass als zweet no 1.00 Auer Lëtzebuerger Zäit um Terrain Nummer 10 ugesat. No senger Blessure um Ielebou huet de Lëtzebuerger Sportler vum Joer elo seng zwou éischt Wochen op der ATP-Tour hannert sech.





Virschau Australian Open mam Gilles Muller / Rep. F. Hippert



Zu Brisbane an Australien war no der éischter Ronn Schluss, zu Sydney war et bis an d'1/4-Finall gaangen. Dat wichtegst ass fir no 3 Méint Paus, elo nees an de Rhythmus ze kommen. Dass dat net einfach ass, ass sech de Gilles Muller bewosst. No enger Blessur ass et nämlech ni einfach zeréck ze kommen. An de Gilles Muller huet a sengen éischte Matcher dann och gemierkt, datt et nach um Rhythmus feelt. Dofir ass et elo wichteg, datt de Lëtzebuerger Matcher spillt an d'Resultat ass do fir de Moment net esou wichteg, sou de Gilles Muller.

Besonnesch bei der Victoire zu Sydney géint de Lokalmatador John Millman am 2. Tour huet ee gemierkt, datt den absolute Wëlle fir ze gewannen nees beim 34 Joer ale Spiller vun der Spora do ass.

Lo spillt de Gilles Muller also an der Nuecht op e Méindeg géint de Federico Delbonis. Den Argentinier steet an der Weltranglëscht als Nummer 67, 42 Plazen hannert dem Lëtzebuerger. Et hätt also am 1. Tour méi schlëmm fir de Muller kënne kommen. De Lëtzebuerger hëlt säi Géigner nawell ganz eescht, well den Argentinier gudden Tennis ka spillen. Den Delbonis huet zu Indian Wells schon eng Kéier den Andy Murray, deen deemools d'Nummer 1 op der Welt war, geklappt. Béid Spiller stounge sech bis ewell zweemol géigeniwwer, hei ass de Gilles Muller all Kéier als Gewënner vum Terrain gaangen.

Am Fall wou de Lëtzebuerger Sportler vum Joer sech fir déi zweet Ronn géif qualifizéieren, ass deen Tour mam Tunesier Malek Jaziri oder mat engem Qualifikant och duerchaus ze maachen.