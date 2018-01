Sport: Am meeschte gelies

Och Spuenien kennt mat enger ganz däitlecher Victoire gutt an den Tournoi eran.Um Freideg hatt Island Schweden mat 28 op 26 geklappt a Frankräich huet am Toppmatch ganz knapp 32:31 géint Norwegen gewonnen. Och Bulgarien a Kroatien konnten nach Victoiren an hire Matcher géint Éisträich a Serbien feieren.D'Europameeschterschaft a Kroatien zitt sech iwwer bëssen méi ewéi zwou Wochen. Finall gëtt um 28. Januar gespillt.