Düren huet mammat 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 19:25) bei de Berlin Recycling Volleys verluer. De Gilles Brass koum net an den Asaz.Fir den zweete Lëtzebuerger an der 1. Däitscher Volleyball Bundesliga gouf et och eng Néierlag. Deverléiert auswäerts mat Bühl 2:3 (17:25, 26:28, 25:21, 25:27) géint d'United Volleys RheinMain.Am Championnat an der Belsch huet Maaseik mat 3:1 zu Waremme gewonnen. Dehuet net gespillt.An der zweeter Divisioun am däitsche Basketchampionnat huet denmat Tréier géint Vechta gewonn. An enger serréierter Partie konnt Tréier an der zweeter Hallschent nach d'Partie dréien, fir sech um Enn mat 89:88 ze behaapten. De Lëtzebuerger huet 6 Punkte markéiert. D'Gladiators Tréier stinn no 18 Spilldeeg op der 8. Plaz an der Tabell.