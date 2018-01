© afp

Bei dengouf et eng meeschterlech Leeschtung vun den italieneschen Dammen, déi der Konkurrenz keng Plaz loossen. D'Sofiawënnt virum Federica Brignone an dem Nadia Fanchini.D'Tiffany Gauthier kënnt op déi véierte Plaz an ass domat déi bescht Athletin, déi net aus Italien kënnt. D'Lindsay Vonn kënnt um Sonndeg nëmmen op déi 27. Plaz mat iwwer 3 Sekonne RéckstandBei denwar op een Neits den Éisträicher Marcelnet ze schloen. Schonns am éischten Duerchgang huet hien eng wahnsinneg Zäit higeluecht a konnt sech esou schonns eng Avance erausfuere fir den zweeten Duerchgang, mee dës Avance huet hien net gebraucht, well hien huet och am zweeten Duerchgang déi beschten Zäit higeluecht.Den Henrik Kristoffersen huet am zweeten Duerchgang déi zweetbescht Zäit higeluecht, fir nach um André Myhrer laanscht ze zéien, deen no éischten Duerchgang 2. war.