© Screenshot ZDF

© Screenshot ZDF

Laura Dahlmeier. © afp

Bis zum drëtte Schéissen waren d'Favoritten nach alleguerte ganz no beieneen, ma do huet ee vun de ganz grousse Favoritten, de Martin Fourcade, direkt 2 Feeler um Schéissstand gemaach a säi gréisste Konkurrent, de Johannes Thingnes Boe war feelerfräi bliwwen a konnt sech dovu maachen. Beim leschte Schéissen war et allerdéngs den Norweger, deen eng Scheif stoe gelooss huet, esou dass et nach eng Kéier enk ginn ass.Um Enn hat hien op der Arrivée eng Avance vu 4,5 Sekonnen op de Martin Fourcade. De Podium gëtt kompletéiert vun engem zweete Fransous, den Antonin Guigonnat. Och déi 4. Plaz ass fir ee Fransous an zwar fir de Quentin Fillon Maillet.Bei den Damme ass d'Rosanna Crawford als éischt nom leschte Schéissen op d'Stréck zeréckgaangen, als zweet huet sech d'Veronika Vitkova op d'Verfolgung gemaach. Béid Leeferinne waren um Sonndeg awer net déi stäerkst, sou dass d'Kaisa Mäkäräinen an d'Laura Dahlmeier si séier nees afänken a stoe loosse konnten. Um Enn ass et zum Sprint komm, wou sech d'Mäkäräinen behaapte konnt. D'Finnin hat eng Avance vun 0,8 Sekonnen op d'Laura Dahlmeier. Um Podium stoung nach Tcheschin Veronika Vitkova mat engem Réckstand vun 4,6 Sekonnen. Déi dräi Biathletinnen hu sech zwee Feeler geleescht. D'Rosanna Crawford ass ouni Feeler bliwwen a gëtt déi Véiert.D'Top-Favoritin Anastasiya Kuzmina ass mat 6 Feeler net iwwert déi 23. Plaz erauskomm.