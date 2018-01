X

No der enttäuschender Defaite an der Woch géint Finnland huet d'Lëtzebuerger Handballnationalequipe am leschte Qualifikatiounsmatch nach eng Kéier alles ginn. D'Lëtzebuerger hunn eng staark a konzentréiert Leeschtung gewisen. Déi lescht Minutte waren e richtege Krimi, ma d'Lëtzebuerger hunn d'Nerve behalen a gewannen um Enn sensationell 28:27 géint d'Slowakei.Domadder gouf et fir d'Lëtzebuerger an der WM-Qualifikatioun ee Remis géint Finnland an eng Victoire géint d'Slowakei. Et war domadder laang net alles positiv iwwer déi ganz Campagne. Déi iwwerzeegend Victoire vun e Sonndeg den Owend positivéiert awer drastesch de Bilan vun dëser WM-Qualifikatioun. De Nationaltrainer Maik Handschke widdersprécht bestëmmt net. No der knapper Victoire war hien natierlech méi wéi zefridden.De Grupp 1 gëtt vun de Russen gewonnen virun de Slowaken.D'Finnen hu genee wéi d'Lëtzebuerger 3 Punkten an der Tabell a klasséiere sech op der 3 Plaz. D'Lëtzebuerger kommen op déi 4. Plaz.

D'Lëtzebuerger Nationalequipe hat e gudde Start an d'Partie erwëscht no 10 Minutte loung ee mat 6:2 a Féierung. Duerch déi excellent Defense hat een och duerno d'Gäscht ënner Kontroll, och wann dës nees méi no erukomm sinn. No 17 Minutte stoung et nach 7:5 fir d'Lëtzebuerger. No 23. Minutte konnt d'Slowakei op 8:8 ausgläichen. Bis d'Paus ass et elo ëmmer nees hinn an hier gaangen. No 30 Minutte loung Lëtzebuerg mat 12:11 a Féierung.No der Paus konnten d'Lëtzebuerger de Virsprong nees ausbauen. Bei de Roude Léiwen huet alles geklappt an et konnt ee mat 15:12 dovunner zéien. No 39 Minutte stoung et 18:16 fir d'Lëtzebuerger. D'Slowake waren awer weider geféierlech a sou stoung et no 45 Minutten 19:19. D'Lëtzebuerger hu sech dovunner awer net nervös maache gelooss. A konnte sech no 47 Minutten nees mat 22:19 ofsetzen. 4 Minutte viru Schluss sinn d'Gäscht dunn nees erukomm an et stoung 25:25.An der leschter Minutt huet sech d'Partie zu engem richtege Krimi entwéckelt. 40 Sekonne viru Schluss stoung et 26:26. 30 Sekonne viru Schluss ass de Lëtzebuerger de 27:26 gelongen. Bei nach 17 Sekonne Rescht krut d'Slowakei dunn e 7-Meter, dee si genotzt hunn, fir nees op 27:27 auszegläichen. Ma de Lëtzebuerger ass nach den 28:27 gelongen. Den decisive Goal huet den Dan Scheid markéiert. Domadder gewënnt Lëtzebuerg sensationell déi lescht Partie an der WM-Qualifikatioun.