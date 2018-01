X

Am Kellerduell huet de Racing Hiefenech keng Chance gelooss a mat 79:59 gewonnen. De Champion a Coupe-Gewënner Amicale huet iwwerraschend géint d'Etzella verluer. D'Musel Pikes, d'Sparta Bartreng an den T71 qualifizéiere sech fir den Titelgrupp.Domadder stinn d'Equippen am Titelgrupp fest. Et sinn dat d'Amicale, de Basket Esch, d'Etzella, den T71 Diddeleng, d'Musel Pikes an d'Sparta.

Härebasket

- Hiefenech 79:59Am Kellerduell huet de Racing um Sonndeg gewisen, datt een déi besser Equipe ass. Vun Ufank un hu si géint Hiefenech den Tempo uginn a waren déi dominant Equipe. No 10 Minutte loung ee scho mat 25:13 a Féierung. Bis d'Paus konnt een de Virsprong op 49:29 ausbauen. Am drëtten an am véierte Véierel ass Hiefenech zu kengem Moment nach eng Kéier geféierlech erukomm. Um Enn ass et eng verdéngte 79:59-Victoire fir de Racing. De Racing huet bewisen, datt een nach alles probéiert, fir an der Total League ze bleiwen.AB Contern -73:89Am éischte Véierel war Conter déi dominant Equipe um Parquet, sou loung een dann och verdéngt mat 26:19 a Féierung. Duerno ass d'Sparta vill besser ginn a Conter ass an e Lach gefall. Während 6 Minutten huet een am zweete Véierel kee Kuerf méi geworf. D'Sparta huet de Kommando iwwerholl a loung an der Paus mat 42:37 a Féierung. An der zweeter Hallschent waren déi Bartrenger weider déi méi staark Equipe. Virun allem am leschte Véierel hu si Conter den Zant gezunn vir mat 89:73 ze gewannen. D'Sparta steet domadder am Titel-Playoff. Conter verpasst den Titelgrupp.Résidence Walfer -71:90An den éischten zwee Véierel war d'Partie tëscht Walfer an dem T71 Diddeleng ausgeglach. An der Paus hat den T71 eng Avance vu 5 Punkten an et stoung 48:43. No der Paus ass Diddeleng dunn dovunner gezunn. Den drëtte Véierel huet ee mat 25:11 fir sech entscheet vir um Enn kloer mat 90:71 ze gewannen. Diddeleng spillt domadder mat ëm den Titel.- Musel Pikes 86:77De Basket Esch huet d'Musel Pikes an den éischten 10 Minutte kal erwëscht. Mat 29:13 loung een a Féierung. Am zweete Véierel sinn d'Musel Pikes dunn erwächt. Déi Miseler sinn an der Defense däitlech besser ginn an an der Attack huet een elo déi néideg Weeër fonnt. Bis d'Paus konnt een de Réckstand op 36:44 verkierzen. Am drëtte Véierel ass ee weider méi no un de Basket Esch erukomm an et stoung 54:59. Ma de Basket Esch huet sech de Virsprong, deen ee sech am éischte Véierel eraus gespillt hat, net méi huele gelooss. Um Enn wënnt ee mat 86:77.Amicale Steesel -93:103De Champion muss sech um 17. Spilldag géint Ettelbréck geschloe ginn. D'Amicale hat nach de bessere Start an d'Partie erwëscht. Nom éischte Véierel loung ee mat 32:23 a Féierung. Bis um Enn vum drëtte Véierel loungen déi Steeseler och nach mat 78:72 a Féierung, ma an de leschten 10 Minutten ass den Titelverdeedeger agebrach. D'Etzella konnt mat engem 31:15 am leschte Véierel d'Partie dréien an um Enn mat 103:93 gewannen. Beschte Spiller bei der Etzella war de Mc Nutt mat 38 Punkten. De Coleman huet fir Steesel 40 Punkte markéiert.

Dammebasket

- Sparta Bartreng 81:49Conter hat wéi erwaart keng Problemer géint d'Sparta. Direkt am éischte Véierel konnt ee sech mat 27:13 ofsetzen, och duerno huet een do weider gemaach an de Virsprong bis d'Paus op 48:22 erhéicht. No der Paus krut d'Sparta weider kee Fouss géint Conter op de Buedem. Nom drëtte Véierel stoung et 70:32, um Enn gouf et eng ganz kloer 81:49-Victoire géint d'Sparta.- T71 Diddeleng 67:60Béid Equippen hu sech an den éischten zwee Véierel eng serréiert Partie geliwwert. No 10 Minutte loung Walfer mat 20:17 vir. Den T71 ass am zweete Véierel méi no erukomm a konnt de Réckstand op 1 Punkt op 35:36 verkierzen. No der Paus ass et der Résidence gelongen de Virsprong nees auszebauen a mat enger Avance vun 8 Punkten an de leschte Véierel ze goen. Hei ass dem T71 Diddeleng net déi néideg Léisung agefall, sou dass et um Enn eng 67:60-Victoire fir Walfer gëtt.Basket Esch -62:75D'Musel Pikes hate keng Problemer beim Basket Esch. An der Paus loung ee mat 32:43 a Féierung. Och no der Paus Damme vun der Musel d'Partie net aus der Hand ginn a gewannen um Enn verdéngt mat 75:62.- Etzella Ettelbréck 67:54D'Amicale hat géint d'Etzella de bessere Start erwëscht a louch nom éischte Véierel mat 17:14 a Féierung. De Gäscht ass et awer gelonge bis d'Paus de Réckstand an e Virsprong ze verwandelen, sou datt een an der Paus mat 27:25 géint den Tabelleleader a Féierung loung. Am drëtte Véierel koum d'Reaktioun vun de Steeseler. Et huet een den Tempo erhéicht a sech virun de leschten 10 Minutten e Virsprong vun 51:36 erausgespillt. D'Amicale huet sech d'Victoire an de leschte Minutte net méi huele gelooss a gewënnt um Enn verdéngt mat 67:54.Telstar -30:75Keng Chance hat den Telstar Hesper géint de Gréngewald. D'Lokalequipe, déi an der Tabell op der leschter Plaz stinn, hunn héich mat 30:75 verluer.