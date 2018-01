© afp

Kee gudden Dag war et e Sonndeg fir Arsenal London am englesche Championnat. D'Equipe vum Arsène Wenger huet nämlech géint den Ofstigskandidat Bournemouth 1:2 verluer. An der Course ëm déi international Plazen ass dat e weidere Réckschlag. An der Tabell steet een op der 6. Plaz an huet 5 Punkte Retard op Tottenham.An der 4. Minutt huet de Smith vu Bournemouth de Goal knapp verpasst. An der 9. Minutt war et dunn eng gutt Chance op der anerer Säit. De Maitland-Niles huet de Ball awer widdert d'Lat gesat. Arsenal hat an den éischte Minutte méi Ballbesëtz, ma ouni den Özil an de Sanchez ass et de Gäscht net gelonge sech geféierlech Chancen erauszespillen. No 30 Minutten ass dunn e bësse Schwong an d'Partie komm. No engem laange Pass vum Lacazette ass de Welbeck eleng virum AFC-Keeper opgedaucht, ma dëse konnt de Ball an der 35. Minutt paréieren. Kuerz drop huet de Mustafi mat engem Kappball d'Féierung fir Arsenal knapp verpasst. An der 39. Minutt haten d'Gäscht Chance, well den Arbitter huet een Hands vum Iwobi net gesinn an der 40. Minutt huet den Chambers a grousser Nout géint de Fraser gerett. Mam 0:0 ass et an d'Paus gaangen.Nom Säitewiessel ass Arsenal duerch e Goal vum Bellerin an der 52. Minutt a Féierung gaangen. Dës huet awer net laange gehalen. Bournemouth konnt de Match innerhalb vu 4 Minutten dréinen. Fir d'éischt huet de Wilson no enger Flank vum Fraser op 1:1 gesat, ier den Ibe fir den 2:1 gesuergt huet. Arsenal ass et net gelongen nach eng Kéier zeréck ze kommen, sou dass si mat 1:2 verléieren.

Ligue 1

Um 20. Spilldag an der Ligue 1 huet Saint-Étienne Toulouse mat 2:0 geklappt. An der 45. Minutt huet de Beric per Eelefmeter den 1:0 geschoss. An der 86. Minutt huet den Diousse mat 2:0 d'Victoire geséchert. Fir Sainte-Etienne ass et eng wichteg Victoire si stinn elo op der 14. Plaz an der Tabell mat 23 Punkten. Toulouse sinn déi 18. mat 19 Punkten. Den FC Metz steet weider op der leschter Plaz mat 12 Punkten.

Primera Division

Am spuenesche Championnat verléiert Levante 0:1 géint Celta Vigo. De Goal huet de Sisto geschoss.Den Owend um 20.45 Auer spillt nach den Tabelleleader Barcelona auswäerts géint Real Sociedad.