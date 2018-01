Um Sonndeg ass et zu Adelboden den zweeten Dag vun de Lëtzebuerger Meeschterschaften am Schisport.

Am Slalom konnt sech de Matthieu Osch zu Adelboden de Lëtzebuerger Championstitel sécheren. De Sportler, deen am Februar bei den Olympesche Spiller mat dobäi ass, hat eng Avance vu 34 Honnertstel op de Christophe Bock. Bronz geet un de Max Castermans, dat mat engem Réckstand op 1,61 Sekonnen.De Matthieu Osch hat sech um Samschdeg schonn den Titel am Riseslalom geséchert.Bei den Damme konnt sech d'Joyce Ten Raa den Titel sécheren. Si hat eng Avance vun 97 Honnertstel op d'Sarah Schilz an 2,15 Sekonnen op d'Gwyneth Ten Raa.