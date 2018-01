Fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Lëtzebuerger Judo ass et gelongen am Juniorberäich bei den Dutch Open eng Medail ze gewannen.

© afp

De Claudio dos Santos hat et fäerdeg bruecht 5 Kämpf ze gewannen an et ouni Néierlag an d'Finall ze packen. Do gouf et allerdéngs eng Néierlag. De jonke Lëtzebuerger huet sech dem Belsch Abdul Umayev misse geschloe ginn.D‘Dutch Open sinn en Tournoi vun der 2. Kategorie.