© afp

Fir den 1. FC Köln war et e gelongen Optakt an d'Footballjoer 2018. No der Wanterpaus konnt ee sech am Derby mat 2:1 géint Gladbach behaapten. Fir den Tabelleleschten 3 ganz wichteg Punkten, sou bleift d'Hoffnung et villäicht dach nach ze packen fir an der Bundesliga ze bleiwen. Gladbach verpasst duerch d'Néierlag de Sprong op déi drëtte Plaz an der Tabell.An der éischter Hallschent war Gladbach a ville Punkte besser, ma Köln huet gekämpft an disziplinéiert gespillt an et Gladbach doduerch schwéier gemaach sech kloer Chancen erauszespillen. Köln huet eng Standard-Situatioun genotzt fir mat 1:0 an der 34. Minutt a Féierung ze goen. De Jojic huet de Ball aus 28 Meter an de Fënnefmeterraum ginn, hei huet sech de Sörensen géint de Vestergaard duerchgesat an de Ball aus kuerzer Distanz iwwert d'Linn gedréckt. Mat der 1:0-Féierung fir Köln ass et an d'Paus gaangen.Déi zweet 45 Minutte ware méi animéiert. Köln konnt sech am Ufank e puer gutt Chancen erausspillen, e weidere Goal sollt der Lokalformatioun awer net geléngen. An der 69. Minutt konnt Gladbach du reagéieren. Fir d'éischt war den Hermann aus zwee Meter um Horn gescheitert, dunn ass de Ball beim Raffael gelant, dësen ass dunn um Hector, deen op der Linn stoung, gescheitert, ma de Ball ass op en Neits bei de Raffael komm a mat Hëllef vun der Lat ass de Ball um Enn awer nach am Goal gelant. Domadder stoung et am Derby 1:1.D'Partie war elo richteg lancéiert. An der 75. Minutt ass de Clemens aus 11 Meter um Sommer gescheitert. An der 80. Minutt huet den Herrmann de Ball knapp iwwert de Goal gesat. Gladbach wollt an de leschte Minutten nach onbedéngt den 2:1 markéieren, ma et waren déi Kölner, deenen e Last-Minute-Goal gelongen ass. Sekonne viru Schluss war et eng Flank vum Rausch, déi passgenau am Fënnefmeterraum beim Terodde gelant ass. Den Transfert aus dem Wanter huet nëmmen nach de Kapp missen dohinner halen an de Ball ass am Filet gelant. Wat fir e Lucky Punsch fir Köln.D'Equipe vum Stefan Ruthenbeck gewënnt domadder mat 2:1 géint Gladbach.Och wann de Match tëscht béiden Equippe mat engem 0:0 op en Enn gaangen ass, sou huet et op béide Säiten net u Chancë gefeelt. Am Ufank war et awer nach en zéie Match. De BVB huet et ëmmer nees iwwert déi riets Säit probéiert. Eng éischte Kéier geféierlech gouf et an der 22. Minutt. No engem Pass vum Piszczek huet de Yarmolenko de Ball widdert d'Schinnebeen kritt a vun do ass de Ball am Aus gelant. An der 37. Minutt ass den Didavi aus 11 Meter um Bürki gescheitert. Duerno ass et nees an déi aner Richtung gaangen, ma den Isak ass um Potto gescheitert.No der Paus huet Dortmund den Tempo uginn. An der 48. Minutt hätt de Yarmolenko den 1:0 misste schéissen, ma dem Ukrainer säi Schoss ass iwwert den eidele Goal gaangen. 5 Minutte méi spéit huet de Sancho de Ball widdert de Potto gesat. Op der anerer Säit huet den Origi säi Meeschter am Bürko fonnt. An der 77. Minutt konnt de Bürki e Schoss vum William mat Méi iwwert de Goal degagéieren. Déi lescht Chance hat de Sahin. Nodeems de Wolfsburger Keeper Casteels aus dem Goal komm war, fir géint de Schürrle ze klären, ass de Ball beim Sahin gelant. De Spiller vum BVB huet et aus 40 Meter probéiert, ma dat ronnt Lieder ass laanscht den eidele Goal gaangen.Fir de BVB ass et domadder e weidert enttäuschent Resultat. De BVB-Stiermer Aubameyang stoung aus disziplinaresche Grënn eng weider Kéier net am Kader. Fir de Stiermer vum BVB ass et déi drëtt Suspendéierung an engem Joer.