Am nationalen Tenniszenter zu Esch goufen dëse Weekend déi national Jugendmeeschterschafte gespillt.

Bei de Meedercher U18 konnt d'Eleonora Molinaro (Schéiss) sech an 2 Sätz mat 6-3 a 6-0 géint Lucie Rabiot (Spora) behaapten.Bei de Jongen U18 konnt de Sporaspiller Luc Morel an 2 Sätz mat 6-4 7-6 (4) den Titel fir sech entscheede géint den Alexandre Schiltz (Houwald).Dës Landesmeeschterschafte goufe vum 5. bis de 14. Januar gespillt an net manner ewéi 296 Matcher goufe gespillt.