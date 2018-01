Gilles Muller Australian Open Round 1 / Jeff Kettenmeyer



Den Delbonis ass déi aktuell d'Nummer 67 op der Welt. An der neier Tennis Weltranglëscht kënnt de Gilles Muller op déi 28. Plaz.

Am zweeten Tour kritt de Gilles Muller et mam Malek Jaziri (ATP-100) ze dinn. Den Tunesier huet sech an der Nuecht australescher Zäit an 5 Sätz géint den Italiener Caruso duerchgesat. Bis elo huet de Lëtzebuerger Sportler vum Joer zwee Mol géint den Jaziri gespillt, an zwee mol gewonn.

Out fir Venus Williams a Sloane Stephens



D'Titelverdeedegerin verléiert an zwee Sätz mat 3-6 a 5-7 géint déi jonk Schwäizerin Belinda Bencic. D'lescht Joer war et just ëmgedréint, dunn hat d'Amerikanerin d'Spillerin aus der Schwäiz direkt am 1. Tour eliminéiert. Et ass fir d'éischte Kéier zanter 20 Joer, dass keng vun de Williams-Schwësteren am zweeten Tour vun den Australien Open steet.Direkt am éischten Tour eliminéiert gouf och d'Gewënnerin vun den US-Open, Sloane Stephens. Si verléiert an dräi Sätz géint d'Chinesin Zhang Shuai.Een Tour weider ass d'Gewënnerin vun de French-Open, d'Jelena Ostapenko aus Lettland. Si huet sech an zwee Sätz géint d'Italienerin Francesca Shiavone duerchgesat.